Rickenbach Lob für gutes Netzwerk der Landfrauen des Bezirks Hotzenwald

Zum Landfrauentag kommen die Damen des Landfrauenbezirks Hotzenwald in Hütten zusammen. Richard Renz, Vorsitzender des Vereins Dikome/Kamerun, stellt Projekte für Afrika vor.

HÜTTEN – Zum Landfrauentag kamen am Dienstag die Damen des Landfrauenbezirks Hotzenwald in Hütten zusammen. Neben einem gemütlichen Beisammensein standen Informationen von Richard Renz, dem Vorsitzenden des Vereins Dikome/Kamerun über Projekte des Schopfheimer Vereins in Afrika auf dem Programm.

Mehr als 70 Landfrauen konnte die Bezirksvorsitzende Doris Mutter in Hütten zum diesjährigen Landfrauentag, ausgerichtet von dem Bergalinger Ortsverein, begrüßen.

Als Vertreterin des Landfrauenverbandes Südbaden war Präsidiumsmitglied Susanne Schmidt-Barfo nach Hütten gekommen. Sie sprach Themen wie die Mütter- und Bäuerinnenrente, für den sich der Verband stark gemacht hatte, an. „Ein Schiff, das im Hafen liegt, ist sicher. Aber dazu ist ein Schiff nicht gebaut“, sagte sie. "Also raus aus dem Hafen, engagiert Euch", gab sie den Versammelten mit auf den Weg. "Ihr habt auch bei Gegen- und Rückenwind das Steuer fest in der Hand", nahm Bürgermeisterstellvertreter Hubert Strittmatter den Faden auf. Er lobte die vielseitige Angebotspalette der Landfrauen, für jedes Alter sei etwas dabei. Strittmatter sprach den Damen, die, wie er sagte, Familie, Beruf und Engagement für die Landfrauen unter einen Hut bekämen, seine Anerkennung aus. Die Gleichstellungebeautragte des Landkreises, Annette Klaas, informierte über ihre Arbeit. Sie lobte das "unvergleichlich gute Netzwerk" der Landfrauen, das eine "super Basis" für ihrer Arbeit sei. Sie freue sich, so die Gleichstellungsbeautragte weiter, das sich die Landfrauen frauenpolitischer Themen annähmen.

Der 1998 in Schopfheim gegründete Verein Dikome/Kamerun betreibt zahlreiche Projekte in dem afrikanischen Land, die Richard Renz, der Vorsitzende des Vereins, anhand von Lichtbildern vorstellte. In Dikomene, einem Dorf im Regenwald, wurde eine Wasserveersorgung aufgebaut. Unterstützt werden auch die Kaffeebauern, der Verein kauft den Bauern ihre gesamte Ernte ab und zahlt deutlich mehr als üblich. Der Kaffee wird in Schopfheim geröstet und in verschiedenen Märkten in der Region verkauft. Renz bot an diesem Nachmittag verschiedene Kaffeesorten zum Verkauf an, auch beim gemütlichen Kaffeetrinken wurde Kaffee aus Kamerun serviert. Weiterhin wird in Dikomene eine Schule unterhalten, um die Gesundheit der Menschen kümmert man sich vor Ort. Frauen wird die Möglichkeit geboten, sich mit der Herstellung von Seifen selbst etwas Geld zu verdienen.

Auch eine Ehrung galt es an diesem Nachmittag vorzunehmen: Barbara Schmid wurde für ihre 19-jährige Tätigkeit als Vorsitzende der Bergalinger Landfrauen ausgezeichnet.

Der Landfrauenbezirk Hotzenwald wurde 1999 gegründet, ihm gehören die Ortsvereine Altenschwand, Bergalingen, Ibach, Rotzel und Rüßwihl an.