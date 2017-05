Rickenbach Kindergarten Rickenbach wird um eine halbe Gruppe aufgestockt

Der Gemeinderat hat das Personal und das Angebot des Kindergartens Rickenbach aufgestockt. Weil die tatsächlichen Anmeldungen den Bedarfsplan um 26 Kinder übersteigen, wird eine halbe Gruppe eingerichtet und eine weitere Stelle geschaffen.

Rickenbach (psc) Der Gemeinderat hat am Dienstag die vorübergehende Einrichtung einer zusätzlichen halben Gruppe mit Altersmischung im Kindergarten Rickenbach sowie die Schaffung einer nahezu 100-prozentigen Stelle beschlossen. Hintergrund ist, dass zwischen Kindergartenbedarfsplan und den tatsächlichen Anmeldungen eine Differenz von derzeit 26 Kindern besteht. Darüber informierten in der Sitzung die Kindergartenleiter Alexandra Eschbach (Willaringen), Martina Bucher (Rickenbach) und Brendan Faller (Hottingen). Dies sei vor allem darauf zurückzuführen, dass sich zum einen auswärtige Kinder angemeldet haben, welche nach Rickenbach ziehen werden, oder Kinder, die von Rickenbach verzogen sind, im letzten Kindergartenjahr nicht mehr wechseln möchten. Aufgrund dieser Entwicklung ist eine Bremse gezogen worden: Aktuell werden keine auswärtigen Kinder mehr berücksichtigt, erklärte Alexandra Eschbach.

In der lebhaften, auf der von Gemeinderat Ehrfried Mutter freiwillig erarbeiten Bedarfsplanung basierenden, Diskussion sagte Gemeinderat Peter Kermisch: "Gesetzlich haben alle Kinder im Alter unter drei Jahren ein Anrecht auf einen Kindergartenplatz. Ich sehe, dass die bestehenden Gruppen an die Kapazitätsgrenze stoßen. Was mir nicht gefällt, ist, dass eine ganze Kraft für eine halbe Gruppe eingerichtet werden soll." Lorenz Maurer hingegen fand: "Es werden nicht weniger Kinder. Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen reagieren und nicht die Eltern verärgern.

" Ebenso sah es Stefanie Schneider: "Wir müssen die halbe Gruppe einrichten, aber auch die Betriebssatzung unter die Lupe nehmen." Gleicher Meinung waren Walter Waßmer ("Wir müssen jetzt die halbe Gruppe schaffen") und Hubertus Matt ("Wir müssen die Voraussetzungen schaffen").

Manfred Eckert sagte, es falle ihm schwer, eine Entscheidung zu fällen, weil "wir jetzt keine Transparenz haben". Eckert bezog sich auf die widersprüchlichen Angaben im Kindergarten-Bedarfsplan. Ehrfried Mutters Zahlen wurden von den drei Kindergartenleitern korrigiert, sodass ein Zahlenwirrwarr entstand. Die Bemerkung von Matthias Vogt, er verstehe nicht, wieso das Rathaus nicht die korrekten Zahlen habe, beantwortete Bürgermeister Dietmar Zäpernick so: "Uns fehlen derzeit der Kämmerer und sein Stellvertreter."