Rickenbach Kinder lernen von Förster Werner Gebhard alles über den Rickenbacher Wald

Förster Werner Gebhard brachte Kindern im Rahmen einer Erlebniswanderung den Lebensraum Wald nahe. Viele spannende Einblicke gab es in die Welt der Pilze, Farne und Moose.

Den Wald mit allen Sinnen erfahren konnten rund 20 Kinder, viele in Begleitung ihrer Eltern, am Mittwoch bei der Wanderung mit Förster Werner Gebhard und Forsttrainee Manuel Nägele. Erwartungsvoll hatte sich alle auf den Weg gemacht, viel gab es zu lernen. „Deshalb soll man den Regenwald nicht abholzen“, wusste eines der Kinder, als Gebhard die Funktion des Waldes als Klimaregulator erläuterte. „Der raucht ja“, stellte ein weiteres Kind fest, als man Kartoffelboviste am Wegesrand fand und der Förster erklärte, dass es sich bei dem „Rauch“ um die Sporen (Samen) des Pilzes handelt.

Im Laufe des Nachmittags erfuhren die Wanderer vieles über Laub- und Nadelbäume und die Ermittlung des Alters eines Baumes anhand der Jahresringe. Auch Springkraut, Holunder, Moose und Farne wurden in Augenschein genommen. Zu riechen gab es ebenfalls etwas – Harz. Den Geruch kannte jeder, aber keiner kam darauf, dass Harz nach Terpentin riecht. Und auch die Tatsache, dass Harz ein natürliches Heilmittel gegen Warzen ist, war niemandem bekannt. „Muss ich das glauben?“, fragte ein Vater. „Müssen Sie nicht, aber es hilft trotzdem“, antwortete Gebhard schmunzelnd.

Noch viele weitere interessante Dinge gab es im Laufe der rund zweieinhalbstündigen Wanderung zu erfahren umd am Ende hatten Kinder und Eltern viel gelernt.