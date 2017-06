Bergalingen Kampf ums runde Leder: Jugendturnier des FC Bergalingen am 24. und 25. Juni

FC Bergalingen lädt am 24. und 25. Juni zu seinem 27. Jugendturnier ein. 58 Mannschaften in vier Altersklassen zeigen ihr Können

Bergalingen – Die Jugendabteilung des FC Bergalingen begrüßt am 24. und 25. Juni zu seinem 27. Jugendturnier insgesamt 58 Mannschaften in vier Altersklassen. Vertreten sind neben dem Gastgeber 30 weitere Vereine aus der Region und der Schweiz. An zwei Tagen werden der rund 18 Stunden Spielzeit 157 Spiele absolviert, die allesamt von älteren Bergalinger Jugendspielern geleitet werden. Die Leitung der jeweiligen Turnier übernehmen Jugendtrainer des FC Bergalingen.

Besonders stolz sind die Organisatoren Dominik Vogt und Ralf Kohlbrenner, dass sie bei den Siegerehrungen allen Spielern eine Medaille und allen Mannschaften einen Pokal überreichen dürfen. Zudem werden Pokale an die besten Torhüter und die „wertvollsten“ Feldspieler vergeben. Zum Zeitvertreib zwischen den Spielern gibt es für die Kinder eine Hüpfburg. Eröffnet wird das Turnier am Samstag, 24. Juni, ab 10.30 Uhr, von den Kleinsten der Kleinen. Bambini-Mannschaften der so genannten G-Jugend, also Spieler zwischen vier und sechs Jahren werden sich auf dem Kunstrasenplatz tummeln und versuchen in der jeweils auf fünf Minuten begrenzten Spielzeit ihre ersten Tore zu erzielen. Gespielt wird ohne Turnierwertung in zwei Abteilungen. In der Gruppe A spielen der FC Bad Säckingen, der SV Höchenschwand, SV 08 Laufenburg II, SV Niederhof, VfB Waldshut II und FC Wallbach. In der Gruppe B treten der FC Bad Säckingen II, SV 08 Laufenburg I und SV 08 Laufenburg III sowie SV Waldhaus, VfB Waldshut I und der FC Bergalingen an. Im zweiten Turnierblock ab 13.40 Uhr sind die E-2_Jugenden gefordert. Um den Einzug in die Halbfinals spielen in Gruppe A der SV Görwihl, SV Gurtweil, SG Rotzel und Eintracht Wihl. In Gruppe B treten die SpVgg. Brennet-Öflingen, SV 08 Laufenburg, FC Tiengen 08 und FC Bergalingen an. Das Endspiel wird um 15.46 Uhr angepfiffen.

Im Anschluss kämpfen zwölf Mannschaften der D-Junioren um den Turniersieg. In der Gruppe A eröffnen um 16.46 Uhr der FC Kaiseraugst/CH und der SV Niederhof die Turnierspiele. Weitere Mannschaften der Gruppe A sind der SV Nollingen, FC Wallbach, FC Wittlingen und der FC Bergalingen. In Gruppe B wurden SV Karsau, SV Todtmoos, FC Tiengen 08, SG Eintracht Wihl, FC Bergalingen sowie die Mädchen des FC Bergalingen gelost. Das Endspiel um 20.58 Uhr ist gleichzeitig der Abschluss des ersten Turniertages.

Ohne Turnierwertung wird bei den F-Junioren – Kinder zwischen sechs und acht Jahren – gespielt. Ab 10.30 Uhr messen sich die F-1-Mannschaften des SV Buch, SV Görwihl, SV BW Murg, FC Wallbach, FC Wehr und FC Bergalingen. Parallel spielen zehn F-2-Mannschaften in zwei Gruppen. Einen Block bilden der FC Dachsberg, FC Herrischried, SV BW Murg, SV Schopfheim und FC Bergalingen. Im zweiten Block treten der SV Görwihl, TuS Lörrach-Stetten, SV Obersäckingen, FC Wallbach und Eintracht Wihl an.

Abgeschlossen wird die 27. Auflage des Bergalinger Turniers ab 14.15 Uhr von zehn Mannschaften der E-Junioren. Das erste Spiel bestreitet die SG Eschbach gegen den FC Laufenburg/CH. Weiter sind in dieser Gruppe der SV Schopfheim, die SG Rotzel und der SV Schwörstadt vertreten. In der zweiten Gruppe spielen der FC Herrischried, SV BW Murg, SV Lottstetten, SV Schopfheim II und der FC Bergalingen die Rangfolge aus, in der es in die Finalspiele geht. Das letzte Spiel des Turniers, um den Sieg in dieser Altersklasse, wird um 17.15 Uhr angepfiffen.

