Rickenbach Kameraden der Feuerwehrabteilung Bergalingen blicken großen Ereignissen entgegen

Wenn alles glatt läuft, erhält die Abteilung an Gründonnerstag ein neues Einsatzfahrzeug. Für das 75-Jahr-Jubiläum 2018 wurde noch in der jüngsten Hauptversammlung ein Festausschuss gegründet, der die Planungen organisieren soll.

Rickenbach-Bergalingen (hjb) Die Feuerwehr von Bergalingen sieht großen Ereignissen entgegen. In diesem Jahr bekommt sie ihr langersehntes Einsatzfahrzeug geliefert und 2018 steht die 75-Jahr-Feier an.

In der Hauptversammlung wurde über beides ausgiebig gesprochen. Wie Abteilungskommandant Bernhard Schleicher ausführte, kann das Fahrzeug an Gründonnerstag voraussichtlich abgeholt und an seinen neuen Bestimmungsort überführt werden. Mit rund sechs Mann möchte Schleicher die Fahrt nach Chemnitz antreten. Das Führen eines so großen Feuerwehrautos sei sehr anstrengend und zeitraubend (bei maximal Tempo 80), da wolle man auf der sicheren Seite stehen.

Und auch ins Jubiläum im Juli 2018 möchte man gut vorbereitet gehen. Noch in der Versammlung wurde ein Festausschuss gebildet. Dieser hat den Auftrag, sich um alle vorbereitenden Aufgaben zu kümmern. Offen bleibt zunächst ob man einen oder mehrere Tage festen soll. Unterstützer zu finden dürfte für die Feuerwehr kein Problem sein, denn neben den Helfern aus den eigenen Reihen signalisierten vorab schon etliche Vereine aus dem Dorf sich aktiv in das Jubiläum einbringen zu wollen.

Zusagen liegen vom Musikverein, dem Fußballverein, den Landfrauen und den Schinze-Guggis vor. Bergalingen pflegt eine enge und kooperativ zusammenstehende Dorfgemeinschaft. Gegenseitige Solidarität und Unterstützung wird groß in der Gemeinde geschrieben. Das zeigt sich auch immer wieder beim Maibaumstellen. 2016 total verregnet soll in diesem Jahr die Gemeinschaftsaktion erneut stattfinden.

In seiner Rückschau zeigte sich Schriftführer Tobias Vogt besonders stolz über das umgebaute Feuerwehr-Gerätehaus. 250 freiwillige Arbeitsstunden seien in dieses geflossen. Um die Schlagkraft und Effizienz der Wehr sicher zu stellen wurde auch wieder Schulungen und Lehrgänge angeboten und ortsübergreifend mit allen Wehren aus Rickenbach geprobt. Kommandant Bernhard Schleicher rief seine Kameraden dazu auf mehr Werbung für die Feuerwehr zu machen. Vier Nachwuchsleute reichten nicht aus, die Zukunft der Bergalinger Wehr zu sichern. Hubert Matt, Vertreter der Gesamtgemeinde, sprach ein dickes Lob der Wehrführung und allen Männern für ihren Dienst im Ehrenamt aus. Die Kommune schätze deren Arbeit und spare nicht bei der Feuerwehr. Die neuen Sozialräume und die damit verbundenen Eigenleistungen verdienten volle Anerkennung. Matt riet dazu, die Einweihung des neuen Einsatzfahrzeuges mit dem Jubiläum zu verbinden. Bis dahin hätten dann wohl auch alle Bergalinger neue Uniformen. Die gibt es derzeit nur scheibchenweise über Gutscheine.

Der Rickenbacher Gesamtkommandant Tobias Ücker zeigte sich erfreut über das gute Miteinander aller örtlichen Enheiten und das Fahrzeug das für die Bergalinger angeschafft wird. Der Probenbesuch war recht erfreulich. Thomas Kammerer und Andreas Matt erreichten jeweils 100 Prozent.

Die Bergalinger Abteilung der Rickenbacher Feuerwehr wurde 1943 als zunächst selbstständige Einheit gegründet. In ihr dienen 21 Wehrmänner. Abteilungskommandant ist Bernhard Schleicher. Kontakt unter Telefon 07765/91 75 39.