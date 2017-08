Rickenbach Jugendlicher (15) von Baum erschlagen - Hatte die Gruppe keinen Handy-Empfang?

Bei einem schweren Unwetter im südbadischen Rickenbach stürzt ein Baum auf ein Zelt. Ein 15 Jahre alter Junge stirbt, weitere Teenager werden verletzt. Wie konnte es zu der Tragödie kommen?

Wer im Wald von einem Unwetter erwischt wird, sollte Unterschlupf in einem festen Gebäude oder im Auto suchen - ein Holzunterstand reicht nicht. Doch was tun, wenn das nicht möglich ist auf die Schnelle? Dann sollte man zur nächsten Lichtung oder zu einem Bereich mit nachwachsenden, niedrigen Bäumen laufen, rät der Diplom-Meteorologe Gerhard Lux von Deutsche Wetterdienst.



Seine Tipps für den bestmöglichen Unterschlupf:



1. AUFFORSTUNGSBEREICH: „Wer mitten im Wald ist und keinen anderen Schutz findet, sollte sich ein Areal locker stehender, junger Bäume suchen“, erklärt Lux. Diese müssen niedriger als die sie umgebenden älteren Bäume sein. „Und hier sucht man sich am besten eine Kuhle“, rät Lux. Denn: „Blitze schlagen häufig am höchsten Punkt einer Umgebung ein“, erklärt der Meteorologe. In einem Areal mit niedrigem Gehölz ist man also tendenziell geschützter.



2. MITTEN IM WALD: Ist so ein Bereich mit jungen Bäumen nicht zu finden, bleiben Spaziergänger besser mitten im Wald. „Aus Beobachtungen von Förstern wissen wir, dass blitzgeschädigte Bäume sehr oft am Waldrand stehen“, sagt Lux. Daher wird angenommen, dass die Gefahr im Inneren eines Waldes grundsätzlich geringer ist. Hier sind alle etwa gleich hohen Bäume ein potenzielles Ziel - und das Risiko eines Blitzeinschlags streut sich entsprechend stark. „Auch hier gilt: in die Hocke gehen, Füße zusammenstellen, sich klein machen“, ergänzt Lux.

An diesem Morgen weht kein Lüftchen auf dem Spiel- und Rastplatz am Rande des Schwarzwald-Örtchens Rickenbach. Aber welche Wucht das heftige Unwetter in der Nacht hatte, das ist auf schmerzhaft deutliche Weise zu sehen. Hinter dem Absperrband liegt der Länge nach ein Baum auf einem beigen Zelt, das teilweise in die Luft ragt. Ein 15 Jahre alter Junge starb, als der rund 30 Meter hohe Baum bei einem Sturm auf das Zelt krachte. Drei weitere Teenager im Alter von 13 und 14 Jahren wurden verletzt, einer davon schwer.„Es ist furchtbar“, sagt Bürgermeister Dietmar Zäpernick (SPD) und schüttelt den Kopf. Direkt neben dem zerstörten Zelt liegen Schlafsäcke, Kleidungsstücke und Rucksäcke auf dem Boden. Ebenso wie die Rettungskräfte, die die Jugendgruppe nach dem Unglück betreuten, war auch der 53 Jahre alte Rathauschef in der Nacht hier. Zur Klärung der genauen Todesursache wurde beim Verstorbenen eine Obduktion veranlasst. Alle Jugendlichen, mit Ausnahme des 14-jährigen, der mit dem Hubschrauber in eine Klinik verbracht wurden, sind zwischenzeitlich wieder zu Hause. Ein Betreuer befindet sich ebenfalls noch in ärztlicher Behandlung. Es ist zu klären, ob ein mögliches Fremdverschulden vorliegt, weil an der Örtlichkeit am Waldrand bei den bestehenden Witterungsverhältnissen gezeltet wurde.Der erste Notruf kam kurz vor 2.00 Uhr morgens, wie die Polizei mitteilt. Das schwere Unwetter war zu diesem Zeitpunkt mit Wucht über den Landkreis Waldshut gefegt. Am Unfallort versuchen die Ermittler, alles zu rekonstruieren. Auch die Staatsanwaltschaft hat sich mittlerweile eingeschaltet. Die Jugendlichen waren Teil einer Gruppe - wahrscheinlich eines Sportvereins - aus Herrenberg, südwestlich von Stuttgart. Während ein Teil der Ausflügler in einem großen Lager blieb, hatten die Jugendlichen von dort aus eine Wanderung in den Schwarzwald unternommen. Wann genau, ist zunächst unklar.Die Wanderer schlugen ersten Ermittlungen zufolge ihr Lager auf dem Spiel- und Rastplatz auf. Dort gibt es kaum Empfang für Handys. Ob sie eine herausgegebene Unwetterwarnung in der Nacht erreichte, ist fraglich. Ersten Ermittlungen zufolge hatten sich 17 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 13 und 16 Jahren auf dem Platz niedergelassen. Vier Betreuer waren dabei.Einige der Wanderer schliefen in einer Schutzhütte - wenige Meter entfernt von dem zerstörten Zelt. Der Rest der Gruppe hielt sich im Zelt auf, als das Unwetter kam. Wie viele Menschen insgesamt im Zelt waren, war zunächst unklar. Weshalb die Jungen - laut Polizei handelte es sich ausschließlich um Jungen - nicht in der Schutzhütte Zuflucht suchten, blieb zunächst noch offen.Die Polizei geht davon aus, dass ein Sturm den Baum zum Umstürzen brachte. Anzeichen eines Blitzeinschlags wurden zunächst nicht gefunden. Aller Wahrscheinlichkeit nach habe das Unwetter mit orkanartigen Böen einfach die Bäume mit Wucht getroffen und umgerissen, sagt ein Kriminaltechniker. „Momentan deutet alles auf höhere Gewalt hin.“ Geprüft werde noch, ob der Baum einsturzgefährdet war, möglicherweise aufgrund einer Krankheit.Und wieso schlugen die Jungen ihr Zelt in Reichweite der Bäume auf? Einen Steinwurf vom Unglücksort entfernt ist eine große Wiese. Sie wäre als Schlafplatz geeignet gewesen. Der Beamte nickt und blickt auf die Bäume im näheren Umkreis. „Aber wer rechnet schon damit, dass ein so großer Baum einfach umknickt?“, sagt er.Am Himmel fliegt eine Drohne der Feuerwehr. Das Gerät sendet Bilder des Unfallorts aus der Vogelperspektive. Die Polizei wertet die Bilder aus. Beamte des Landeskriminalamts versuchen, mit modernen Geräten den Unglücksort per Laser-Scan zu vermessen. Am Ende soll eine dreidimensionale Darstellung weitere Hinweise über den Hergang in der Nacht liefern, sagt ein weiterer Beamter.„Es muss schnell gegangen sein“, vermutet der Bürgermeister. Es komme immer wieder vor, dass sich überraschend extreme Unwetter über der Region bilden. Tatsächlich war der Spiel- und Rastplatz schon einmal Schauplatz eines todbringenden Naturereignisses: Nicht weit vom eingestürzten Zelt erinnert ein Gedenkstein an einen Mann, der dort in den 1980er Jahren durch einen Blitzschlag ums Leben kam.