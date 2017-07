Rickenbach Jugendfeuerwehren glänzen mit Teamgeist

Große Raumschaftsübung der Jugendfeuerwehren Herrischried, Rickenbach, Görwihl und Strittmatt mit 65 Kindern und Jugendlichen. Vorbildlicher Einsatz an Rickenbacher Schule.

Rickenbach (sha) Wenn der Puls rast, das Blaulicht blendet und alles schnell gehen muss, fehlt meist der Überblick. Nicht so bei der großen Raumschaftsübung der Feuerwehr-Jugendabteilungen HeRiGöSt (Herrischried, Rickenbach, Görwihl und Strittmatt) in Rickenbach. Mit viel technischem Verständnis und hervorragendem Teamgeist meisterten die 65 Kinder und Jugendlichen vom Wald bravourös die Evakuierung der Rickenbacher Schule und bewiesen obendrein, dass jede Menge Mumm in ihnen steckt.

Als um 19 Uhr der Alarm einging, wusste noch keiner, wie schlimm es noch kommen sollte: Vier Personen galten als vermisst – sie könnten sich überall in dem riesigen vernebelten Gebäude mit den unzähligen Zimmern befinden. Auch das (simulierte) Feuer in der Turnhalle musste gleichzeitig in Angriff genommen werden.

Bereits sechs Minuten nach Alarmierung rückte das erste Fahrzeug aus. Nach weiteren sechs Minuten wurde die erste Person vom Dach des Vorgebäudes gerettet. Kurz darauf hieß es schon: "Wasser marsch!" Also war auch schon die erste Leitung vom 200 Meter entfernten Hydranten bis hinauf zur Schule korrekt zusammen gebaut worden. Alle Jungen und Mädchen pakcten mit an. Ein Sechzehnjähriger aus Görwihl half einem Achtjährigen aus Rickenbach, beide hatten sich noch nicht gekannt: "Das spielt jetzt keine Rolle", hieß es, und schon ging's weiter. In Zweierteams durchkämmten Suchtrupps das vernebelte Schulgebäude. Nach 20 Minuten war die letzte Person sicher geborgen. Um 19:34 Uhr galt der Einsatz als geglückt.

Begeisterung für diese "vorbildliche Zusammenarbeit", rief die Aktion bei Kreisjugendleiter Pattric Grzybeck hervor: "Davon können sich so manche Großen was abschneiden." Beifall spendeten auch Rickenbachs Gesamtkommandant Tobias Ücker und Bürgermeister Dietmar Zäpernick. "Die große Dimension des Gebäudes und die Entfernung zum nächsten Hydranten", zählte Tobias Ücker als Hürden auf. "Es ging wirklich gut, dafür dass man sich nicht kannte", resümierten Laura Klam aus Strittmatt-Engelschwand und Alina Engel aus Rickenbach. Ein außerordentlich großes Lob sprach auch Jugendleiter Benjamin Vogt den Jugendlichen aus, bevor es daran ging, die Kräfte bei einem gemeinsamen Hock wieder aufzutanken.

