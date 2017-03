Rickenbach Jahreskonzert des Musikvereins Alpenblick Willaringen am Samstag

Jahreskonzert des Musikvereins Alpenblick Willaringen am Samstag

Den Gästen in der Gemeindehalle erwartet die ganze Vielseitigkeit der modernen Blasmusik: Das Orchester wartet wieder mit einem abwechslungsreichen Programm auf. Beginn ist um 20.15 Uhr.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Rickenbach-Willaringen – Es wird wieder spannend beim Jahreskonzert des Musikvereins Alpenblick Willaringen am kommenden Samstag in der Gemeindehalle:

Orchesterleiter Hubert Ücker hat ein Programm zusammengestellt, mit dem die Vielseitigkeit und der Glanz der modernen Blasmusik sowie ihre Weltoffenheit demonstrtiert wird. Für sieben Nachwuchsmusikanten ist der um 20.15 Uhr beginnende Konzertabend der erste große Auftritt mit dem Gesamtensemble. Zu sehen und zu hören sind auf der mit einer neuen Scheinwerfer- und Schalltechnik ausgestatten Bühne auch drei nach Vereinspausen ins Orchester zurückehrende Musikantinnen. Angesagt ist zudem die Ehrung von vier hochverdienten Vereinsmitgliedern in der Pause. Auf die Melodienfolge stimmt Rosi Matzner ein, die in der Blasmusikhochburg Rickenbach wohl die dienstälteste Konzertansagerin ist. Das Publikum, das von der Vereinsküche gut versorgt wird, kann zudem gespannt sein auf eine besondere Überraschung im zweiten Konzertteil, die eine Auflösung von üblichen Vortragsformen mit sich bringt.

Die vom arabischen Denker Khalil Gibran formulierte Weisheit: „Die Musik ist die gemeinsame Sprache aller Nationen dieser Erde“ ist vom Verein zum Konzertmotto erkoren worden. Die ausgewählten Stücke führen in mehrere Kontinente und vermitteln kontrastreiche kulturelle Ausdrucksformen. Los geht es mit einem preisgekrönten Musikstück, das als Aufruf zu einem respektvollen, friedfertigen und fairen Umgang der Menschen untereinander verstanden werden kann. „The Olympic Spirit“ heißt die von John Williams stammende Hymne an olympische Werte.

Es folgen mit der nordamerikanischen „Appalachian Overture“ von James Bames und mit dem südamerikanischen „El Acro de los Cabos“, zwei längere Komposition, bei denen das Alpenblick-Orchester viel Gespür für die landschaftlichen Klangmalereien beweisen muss. Nach Osteuropa geht es mit dem jiddische Volksweisen aufgreifenden Titel „Bessarabyanke“. Wieder im Programm dabei ist ein Stück von Kurt Gäble, der schon einmal bei Proben des Willaringer Vereins zu Gast war. Aufgeführt wird am Samstag seine „Symphonie of Hope“- einer Werbung für die Liebe. Noch einmal volkstümlich-temperamentvoll wird es in Teil eins mit dem Philip Sparke-Stück „A Klezmar Karnival“.

Ohne Ausnahmen wirken am Konzert alle jugendlichen Debütanten mit. Es sind dies die drei Posaunisten Gina Sutter, Carolin Ücker und Nicola Volz sowie Katharina Bächle (Flöte), Luana Braitsch (Trompete), Leonie Schmidt (Flügelhorn) und Niklas Vogt (Horn). Solistische Aufgaben übernehmen auch ohne Namensnennung zahlreiche Musiker bei Titeln mit herausragenden, einzelne Stimmen hervorhebenden Passagen. Dies gilt ebenso für Teil zwei mit den Herausforderungen der unterhaltsamen Blasmusik. Dazu gehört die Musik zu dem Animationsfilm „Frozen“, die sich jugendliche Anhänger der Geschichten um eine Eiskönigin wünschten. Die Überraschungeseffekte bei der Vortragsform wird es bei dem ungewöhnlich strukturierten Kurzo/Bürki-Stück „Vision“ geben. Angesagt ist nach einjähriger Pause auch wieder die Kombination von Blasmusik und Gesang. Hubert Ücker interpretiert mit seiner Schwester Rosi Matzner den Udo-Jürgens-Titel „Ich will-ich kann“ und der Tenorhornist und frühere Feuerwehrkommandant Norbert Lütte wagt sich an die Stephan-Remmler-Nummer „Keine Sterne in Athen“.