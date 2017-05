Herrischried Internationaler Hotzenwald Segelflug-Wettbewerb am 3. Juni bereits ausgebucht

Bereits zum 54. Mal findet die internationale Veranstaltung statt – die Resonanz ist so gut, dass es eine Warteliste für die Anmeldung gibt.

Hütten – Zum 54. Mal richtet die Luftsportgemeinschaft Hotzenwald den Internationalen Hotzenwald Segelflug-Wettbewerb aus, der vom 3. bis 10. Juni stattfinden wird. Hierzu reisen in den nächsten Tagen 40 Teilnehmer an. Die Veranstaltung ist dieses Jahr komplett ausgebucht, es gab sogar eine Warteliste, informiert die Luftsportgemeinschaft Hotzenwald.

Die rege Beteiligung liege zum einen an der geografischen Lage des Segelfluggeländes in Hütten, die eine ideale Ausgangsposition für Flüge über Schwarzwald, Schwäbische Alb und den Schweizer Jura bietet. Aber auch die fachkundige Durchführung von Wettbewerbsleiter Frieder Göltenbott, Sportleiter Marcus Neubronner und ihrem Team trage „maßgeblich dazu bei“, dass dieser Wettbewerb in Fliegerkreisen immer beliebter wird, erklärt Sprecherin Ramona Riesterer.

Geflogen wird an mehreren Tagen, um sicher auch ein passendes Wetter für die Segler zu erwischen. Gestartet wird wieder in zwei Klassen; und zwar in der Standardklasse, in der sowohl alle älteren Flugzeuge als auch moderne Flugzeuge mit begrenzter Spannweite und starrem Flügelprofil zusammengefasst sind, und in der offenen Klasse mit Flugzeugen die eine größere Spannweite und verstellbare Flügelprofile haben. In die Wertung fließen nicht nur die zurückgelegten Kilometer mit ein, sondern auch die erreichte Geschwindigkeit.

Im Vorjahr wurden so stolze 724 Kilometer und 2010 Punkte nach vier Wertungstagen vom Sieger der Standard-Klasse erreicht. Die offene Klasse wurde mit 884 km und 2819 Punkten nach 4 Wertungstagen gewonnen.

„In der Woche vor Pfingsten bietet die Luftsportgemeinschaft Hotzenwald den Teilnehmern die Möglichkeit Trainingsflüge zu absolvieren. Schließlich ist das Fliegen über bergigem Gelände für so manchen, der aus dem Norden anreist, etwas gewöhnungsbedürftig“, Frieder Göltenbott.

Ein Ausflug in die alte Heimat ist der Wettbewerb hingegen für Stefan Beck, Teilnehmer der Segelflug-Weltmeisterschaft, die im Januar in Benalla, Australien, stattgefunden hat. Das Flieger-Ass, das bei der WM auf Platz elf von 35 kam, hat 1972 seine Segelfluglizenz als Mitglied der Luftsportgemeinschaft Hotzenwald erworben. Mitte der 1980er Jahre verließ er die Region jedoch aus beruflichen Gründen. „Es freut uns sehr, dass wir jedes Mal neben Wettbewerbs-Neulingen auch so hochkarätige Teilnehmer anlocken können“, sagt Marcus Neubronner. Den Wettbewerb erwarten sie nun mit großer Vorfreude.