Rickenbach In Rickenbach wird kräftig gebaut

Rickenbach – Die Gemeinde Rickenbach hat sich für dieses Jahr zwei umfangreiche Baumaßnahmen vorgenommen. Am Dienstag gab der Gemeinderat dem Bauantrag zur Errichtung eines Parkdecks am Rathaus und der Sanierung des Sonnenwegs in Altenschwand grünes Licht – letzteres bei den Gegenstimmen von Peter Kermisch und Ehrfried Mutter.

Kermisch hatte Zweifel an der Notwendigkeit der Sonnenweg-Sanierung geäußert. Er finde es nicht nötig, ein so großes Straßenstück zu sanieren, sagte er, eine Dringlichkeit bestehe nicht. Die Mehrheit des Gremiums sah es jedoch anders, zumal es das Vorhaben in den Beratungen anfangs des Jahres mit 100 000 Euro in den Haushaltsplan 2017 aufgenommen hat.

Laut Ingenieur Benno Moser soll der Sonnenweg auf eine Breite von drei bis 3,2 Meter ausgebaut werden, "breiter geht es nicht", so Moser, der die Maßnahme als notwendig erachtete, da die Straßenentwässerung mangelhaft ist und sich Schlaglöcher gebildet haben. Der Zeitplan könnte so aussehen: Die Arbeitsvergabe könnte im Juni erfolgen, da die Ausschreibungsunterlagen bereits erstellt sind. Sann werden auch die Kosten ermittelt. Läuft alles glatt, könnte im Sommer mit der Sanierung begonnen werden. Gemeinderat Manfred Eckert sagte dazu: "Das ist die richtige Maßnahme zur richtigen Zeit."

Der Antrag zum Bau des Parkdecks am Rickenbacher Rathaus erfolgte so formell wie jeder andere Bauantrag auch, obwohl die Gemeinde Rickenbach Vorhabenträger ist. Nach dem Ja des Gemeinderates wird der Antrag dem Baurechtsamt Bad Säckingen vorgelegt, erst dann – sofern dieses eine Zustimmung erteilt – kann der damit beauftragte Architekt Martin Lauber mit den Ausschreibungen beginnen. Der Bauantrag am Dienstag enthielt außerdem den Umbau von zwei Wohnungen im Obergeschoss des Rathauses zu einer Arztpraxis sowie den Einbau eines Aufzugs. Für das geplante Parkdeck mit rund 30 Stellplätzen werden die bestehende Stützwand und die Garage abgerissen. Im Januar hatte sich der Gemeinderat auf einen Aufzug je zur Hälfte im Treppenhaus und außerhalb des Rathauses geeinigt. Der Lift wird das Unter-, das Erd- und das Obergeschoss miteinander verbinden. Bevor mit dem Bau des Parkdecks begonnen wird, will Bürgermeister Dietmar Zäpernick am 13. Mai dieses Jahres der Bevölkerung im Rahmen eines Tags der offenen Tür Einblicke in das umgebaute Rathaus geben. Der Termin passt insofern, als der 13. Mai der Tag des Deutschen Städtebaus ist.

Kosten für Rathausumbau

220 000 Euro für den Aufzug mit neuer Treppe; 230 000 Euro für die Sanierung der Wohnungen im Obergeschoss; 150 000 Euro für die Arztpraxis – macht in der Summe 600 000 Euro (im Haushalt 2017 veranschlagt). Die Kosten für das Parkdeck sind mit 370 000 Euro (ebenso in 2017) veranschlagt. Das macht rund eine Million Euro. Dafür sind Zuschüsse von bis zu 40 Prozent, also zwischen 350 000 und 400 000 Euro, möglich. Der Umbau der Verwaltung im Erd- und Untergeschoss ist bereits im Haushaltsplan 2016 mit 680 000 Euro veranschlagt worden. Rund die Hälfte davon ist verbaut worden, der Rest wird in das laufende Jahr übertragen.