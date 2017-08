Rickenbach Im Sommercamp vom Rickenbacher Helferkreis und Caritas lernen Kinder gemeinsam die Region kennen

Das Sommercamp vom Rickenbacher Helferkreis und Caritas-Verband Hochrhein geht in das dritte Jahr: Seit Montag lernen 18 Kinder – neun einheimische und neun Migranten – die Natur rund um den Hotzenwald kennen.

Eine gute Idee geht ins dritte Jahr: Das Sommercamp vom Rickenbacher Helferkreis und Caritas-Verband Hochrhein führt neun Flüchtlingskinder quasi im Tandem mit neun deutschen Kindern zusammen.

Seit Montag sind die 18 Kinder in der Region zwischen dem südlichen Schwarzwald und der Rheinebene unterwegs, haben sich Besichtigungen, Ausflüge und andere Unternehmungen vorgenommen, um sich auf spielerische Weise näher zu kommen. Als Basis und Ausgangspunkt dient ihnen das Naturfreundehaus in Altenschwand. Auch die Eltern der Kinder übernehmen im Tandem Aufgaben, vor allem die Verpflegung der Kinder und Helfer.

„Viele Ehrenamtliche, Vereine und Sponsoren machen dieses Camp möglich“, berichtet Anneli Ahnert von der Caritas Hochrhein, Bezirksstelle Bad Säckingen. „In diesem Jahr haben sich viel mehr Kinder angemeldet, als wir berücksichtigen konnten“, so Ahnert weiter. Die Teilnehmer des diesjährigen Sommercamps gehen in Rickenbach zur Grundschule, sind entweder zusammen in derselben Klasse oder in Parallelklassen. „Sie kennen sich“, weiß Anneli Ahnert.

Hinter dem Sommercamp steckt mehr als nur Spiel und Spaß: Es geht auch darum, gemeinsam ein besseres Miteinander zu fördern, und die Verschiedenartigkeit der Kulturen besser kennen zu lernen. Davon sollen nicht nur die Kinder, sondern auch deren Eltern profitieren. Betreut wird die Gruppe unter anderem von den Helferkreismitgliedern Brigitte Becker und der früheren Rektorin der Rickenbacher Grundschule, Elisabeth Gerspach. Das erste Sommercamp fand auf dem Bergalinger Sportplatz statt, die Wahl auf das Naturfreundehaus bei Altenschwand ist aber mit Blick auf das unbeständige Wetter der letzten Wochen die sicherere Option.

Zudem verfügt das Naturfreundehaus über eine gut ausgestattete Küche und bietet sich aufgrund seiner Lage als Ausgangspunkt für die Ausflüge und gemeinsamen Aktivitäten an. „Letztmalig in diesem Jahr gibt es auch die Förderung von der Kinderlandstiftung Baden-Württemberg“, erklärt Annelie Ahnert, „dieses Projekt läuft seit 2015 und endet in diesem Jahr“. Auch diesmal haben sich die Organisatoren des Sommercamps ein klasse Programm für die jungen Camper ausgedacht.

Los ging es am Montag mit dem Besuch des Wild Kids- und Wildlife-Museums in Bad Säckingen, am Dienstag stand eine Wanderung in Begleitung von zwei Eseln auf dem Plan, inklusive Kennenlernen von Kräutern, Bäumen, Pflanzen und Beeren. Gestern gab es eine Wanderung nach Hütten mit anschließendem Segelfliegen für alle Kinder. Am heutigen Donnerstag steht ein Ganztagesausflug zum Bauernhausmuseum Schneiderhof in Kirchhausen an, danach gibt es ein Abschlussfest mit gemeinsamem Grillen am Naturfreundehaus mit allen Kindern, deren Eltern und den Unterstützern. Und am Freitag geht es noch einmal nach Bad Säckingen zum Paddeln auf dem Bergsee.