Rickenbach Hundsverlochete!  Wenn Feuerwerke nicht jedem gefallen

Farbenfroh und laut: Feuerwerke werden meist veranstaltet, wenn es etwas Größeres zu feiern gibt – wie etwa den Schweizer Nationalfeiertag. Unangemeldet können sie dagegen auch auf Unmut stoßen – so geschehen bei einer Hochzeitsfeier in Willaringen.

Man soll die Feste feiern wie sie fallen, heißt es. Erst recht, wenn geheiratet und Hochzeit gefeiert wird – wie vor einer Woche in Willaringen. Aber ach, die Hochzeitsfeier kam nicht so gut an. Zumindest bei den Einheimischen nicht. „Da ging es ab wie Sau“, echauffierte sich Gemeinderätin Martina Lütte am Dienstag. Es habe ein großes, nicht genehmigtes Feuerwerk gegeben, obwohl nebenan Mutterkühe und Pferde weiden. Denen es natürlich zu laut war, und dann dieses stinkige Schwefelzeug auf den Wiesen, igitt, wer mag so was schon im Essteller rumliegen haben. Kein Wunder also, dass es wegen dem Geknalle und dem Gestank saumäßig Stunk gab. Außerdem hatten manche Hochzeitler offenbar kein Verständnis dafür, dass der Musikverein Willaringen ausgerechnet an der Hochzeitsfeier seine Probe abhalten wollte. Ganz legal, zwar nicht mitten drin, sondern nebenan, aber eben doch. Also ging den einen das Musizieren auf den Zeiger und den anderen das Feuerwerk, woraus eine explosive Mischung aus Verärgerung und Unfreundlichkeit entstand. Jedenfalls forderte Frau Lütte im Gemeinderat, dass ab sofort, wer ein Feuerwerk an der Gemeindehalle entzünden will, eine Genehmigung braucht, einzuholen bei der Gemeindeverwaltung im Rathaus, basta. Wobei fraglich ist, ob es überhaupt immer Feuerwerke braucht, wenn etwas zu feiern ist. Oder mit den Worten von Frau Lütte: „Muss denn jede Hundsverlochete ein Feuerwerk abfeuern?“ Muss sie natürlich nicht. Auch wegen der Hunde, die mögen Feuerwerke nämlich genauso wenig wie Pferde, Mutterkühe und Schweine und würden sich, wenn’s knallt, am liebsten gleich selber vorübergehend verlochen. Apropos: Wie aus gut informierten Kreisen zu vernehmen war, schreckten nicht nur in Willaringen, sondern auch in Bergalingen einige Bürger auf. „Ja, ist denn schon Spannerfest?“, soll gefragt worden sein, „haben sich die Schweizer im Datum vertan?“. Haben sie natürlich nicht, die Schweizer. Deren Feuerwerk wird erst nächsten Dienstag, 1. August, abgefeuert. Dann ist Spannerfest, dann ist – mit haufenweise helvetischen Feuerwerkgenehmigungen – Nationalfeiertag. Und der ist vieles, nur eines nicht: eine Hundsverlochete.