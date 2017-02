Hottingen Hundehasser setzt Pfefferspray ein

Unbekannter

Die Polizei such einen Mann, der am Samstag bei Hottongen ohne Anlass einen Hund mit Pfefferspray attackiert haben soll. Eine Frau war am Samstag beim Energiemuseum in Hottingen mit ihrem Hund spazieren, als ihr ein Mann entgegenkam. Beim Vorbeilaufen zog dieser eine Dose aus seiner Jackentasche und sprühte in Richtung des Hundes. Der kleine Spitz wich sofort aus und wurde nicht von dem Strahl getroffen. Es wird vermutet, dass es sich um Pfefferspray handelte. Die Frau entfernte sich sofort mit ihrem Hund von der Örtlichkeit, entschied aber dann, doch dem Mann hinterher zu laufen, verlor ihn aber aus den Augen. Der Mann war ungefähr 1,90 Meter groß, zwischen 60 und 70 Jahre alt und hatte eine kräftige Statur.