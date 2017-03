Herrischried Hütten als Standort für Intensivtransport-Hubschrauber auf der Kippe

Das Innenministerium prüft derzeit die 24-Stunden-Helikopter-Stationierung (ITH). Derweil ist ein Konkurrenzkampf unter Luftrettungsunternehmen in der Region entbrannt.

Hütten/Stuttgart – Zur Stationierung eines 24-Stunden-Intensivtransport-Hubschraubers (ITH) in Südbaden prüft das Innenministerium weiterhin die Vergabe, wurde unserer Zeitung auf Nachfrage mitgeteilt. Neben Hütten, wo die Björn-Steiger-Stiftung eine 24-Stunden-Basis einrichten möchte, war auch eine Erweiterung der Freiburger DRF-Basis im Gespräch, bis diese Ende Januar eine Absage erhielt. Die DRF-Luftrettung bewirbt sich nun mit ihrem Standort in Villingen-Schwenningen (Standorte der DRF-Luftrettung). Die Chancen für Hütten stehen weiterhin auf der Kippe.

Längst ist um die ITH-Stationierung ein Konkurrenzkampf unter den Luftrettungsunternehmen entbrannt. „Dem Innenministerium sind die Interessensbekundungen der DRF, des ADAC, der Björn-Steiger Stiftung und der Johanniter bekannt“, heißt es in einem Antwortschreiben. Immerhin handelt es sich um die erste 24-Stunden-Basis in Baden-Württemberg, die in Südbaden entstehen soll. Damit kann das Land erstmals Nachtflüge durchführen, wofür bislang Basis-Stationen in Bayern, Hessen und der Schweiz (Rega und AAA) angefordert werden mussten.

Ob die zum Gespräch stehenden Standorte die luftfahrttechnischen Zulassungen für einen 24-Stunden-Betrieb bekommen würden, habe das Regierungspräsidium Freiburg bei einem Treffen Mitte Januar in den Räumlichkeiten der AOK in Stuttgart dargestellt, so AOK-Sprecher Sebastian Bader. Insbesondere die DRF, die mit sieben Standorten in Baden-Württemberg zu den größten Luftrettungsunternehmen zählt, verfolgte da noch das Ziel, ihre Freiburger Basis zu einem 24-Stunden-Betrieb zu erweitern. „Wir mussten aus genehmigungspflichtigen Gründen von dieser Erweiterung absehen“, erklärt Sprecherin Corinna Götzmann von der DRF-Luftrettung. Die Stadt Freiburg habe dem Anliegen aus Lärmschutzgründen nicht stattgegeben, so die Sprecherin. Nun möchte die DRF versuchen, für die Erweiterung ihrer Basis in Villingen-Schwenningen eine Genehmigung zu erhalten.

„In dieser Anfrage hat das Innenministerium noch keine Entscheidung gefällt“, teilte Sprecher Renato Gigliotti vom Innenministerium gestern mit. Auch Hütten befinde sich noch im Rennen. Dabei halte sich das Ministerium an den Gleichberechtigungsgrundsatz, betonte der Sprecher.

„Dieser ganze Konkurrenzkampf um den Standort ist für unsere Bevölkerung von Nachteil, weil er die Entscheidung des Innenministeriums verzögert“, sagt Axel Frank, Leitender Notarzt aus Waldshut. Die Notärzte im Landkreis fordern angesichts der Zentralisierung der Spitäler und der Notfallversorgung eine schnellstmögliche Entscheidung, so Axel Frank weiter. „Die vom Kreis geplante Zentralisierung der Spitäler wird die Verlegungszahl, welche durch die zunehmende Spezialisierung der Krankenhäuser in den vergangenen Jahren stetig gestiegen ist, zusätzlich erhöhen. Wir werden in Zukunft mehr denn je auf einen ITH angewiesen sein“, prognostiziert er.

Die Verzögerung sei „ärgerlich“, denn obwohl der Landkreis von fünf Rettungshelikopter-Basen umringt ist, bilde Waldshut im landesweiten Vergleich noch immer das Schlusslicht bei der Einhaltung der Rettungsfristen. Das Innenministerium hält jedoch eine Ertüchtigung in dieser Sache bis zum April diesen Jahres für „unrealistisch, zumal noch nicht einmal die Standortfrage geklärt ist“, so der Sprecher.

24-Stunden-Intensivtransport

Die geplante 24-Stunden-ITH-Basis soll vorrangig zur Verlegung von Patienten dienen, kann aber, wenn kein anderer Heli startbereit ist, auch im Notfall angefordert werden. In der Frage ob und wo eine 24-Stunden ITH-Basis entstehen soll, haben folgende Organe zu entscheiden:

Das Land Baden-Württemberg ist für die Versorgungsplanung verantwortlich. Den Bedarf ermittelt dabei der Landesausschuss vom Rettungsdienst. Das Innenministerium prüft dann die Fragen in Zusammenhang mit dem Vergaberecht. Neben festgestelltem Bedarf in der Versorgung, sollte auch ein Grundstück vorhanden sein, das für einen ITH-Standort grundsätzlich dauerhaft zur Verfügung steht. Im Übrigen müssen die luftrechtlichen Voraussetzungen vorliegen.

Das Regierungspräsidium Freiburg prüft die luftrechtlichen Voraussetzungen, und erteilt gegebenenfalls diese Rechte.

Die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) sind nicht die Träger der Luftrettungsstandorte, sondern haben nach dem Rettungsdienstgesetz Baden-Württemberg die wirtschaftlichen Kosten der Einsätze zu finanzieren.

Die Notärzte: Sie haben kaum Einfluss auf die Debatte, obwohl sie an erster Stelle des Geschehens sitzen. Anders als alle anderen Bundesländer, verfügt Baden-Württemberg nicht über einen organisationsunabhängigen "Ärztlichen Leiter Rettungsdienst", der bei solchen Planungen die Interessen der Ärzte in der Landespolitik vertritt. Auch eine entsprechende Forderung der Ärzte im Rahmen der 2014-ner Reform vom Rettungsdienstgesetz, blieb erfolglos.