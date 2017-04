Herrischried Hotzenguggis mit Fasnacht zufrieden

Die Fasnachtsclique Hoggenguggis bilanziert eine gute fünfte Jahreszeit und wählt Tobias Gottstein zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden. Die Mitglieder stellen mit Satzungsänderung Weichen für Zukunft.

Herrischried – Nach erfolgreicher Fasnachtssaison stellt sich der Vorstand der Hotzenguggi Herrischried neu auf. Außerdem erweiterten die 22 Mitglieder ihre Satzung bei der jüngsten Hauptversammlung im Christophorus, sodass künftig auch Passivmitglieder die Clique fördern können. Das traditionelle Maigrillen entfällt, dafür unterstützen die Guggis am 29 und 30. April ein Fest beim Restaurant Christophorus.

Bei den Vorstandswahlen wurde Tobias Gottstein zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, er löst Marco Albiez ab. Das Amt der Kassiererin übernimmt die bisherige Beisitzerin Christina Wasmer für Tamara Banholzer, die ihre Vereinskollegin die nächste Zeit noch unterstützen wird. Nachrückende Beisitzer ist nun Patrick Allgaier.

Eine Satzungsänderung stellt der Kassiererin künftig eine zweite Amtsträgerin unterstützend zur Seite. Einhelligkeit herrschte auch bei den anderen Punkten, die zuvor alle Mitglieder gemeinsam ausgearbeitet hatten. Nun können Außenstehende im Alter ab 18 Jahren die Fasnachtsclique als Passivmitglieder unterstützen.

Außerdem ermöglicht die Satzungs-Erweiterung den Mitgliedern passiv zu pausieren, sodass nach einer inaktiven Zeit kein Probejahr anfällt. Eine weitere Änderung betrifft die Instrumente: Diese werden fortan grundsätzlich von den Mitgliedern erworben und bleiben in Privatbesitz. Über den Verleih von Vereinsinstrumenten (Pauke und Sousaphon) hat der Vorstand zu entscheiden.

Vorsitzender Richard Gottstein bedankte sich bei allen für die tolle Zusammenarbeit. Mit 21 Auftritten waren die Hotzenguggis Herrischried an allen großen Umzügen, Narrenbaumstellen und Cliquentreffen in und außerhalb der Region vertreten und zeigten einmal mehr eine starke Präsenz. Darüber hinaus kamen zur Eisbärenparty in der Rotmooshalle zwölf Guggemusiken; so viele waren es noch nie. Im Sommer schweißte eine Kajaktour ab Murg die Clique zusammen. "Es tut gut, so eine aktive Gruppe zu haben", dankte Bürgermeister Christof Berger. Er habe sich auch über die Schulbefreiung, über das närrische Treiben im Dorf und über die trotz Regen stattgefundene Fasnachtsverbrennung sehr gefreut. Der Regen ließ die vergangenen Jahre das Maigrillen auf dem Ödland ins Wasser fallen. Dieses Jahr veranstalten die Hotzenguggis deshalb einen großen Kuchenverkauf, mit dem sie am letzten Aprilwochenende das dreitägige Fest vom Christophorus unterstützen (am 29., 30. April und 01. Mai).

Info

Die Hotzenguggis Herrischried e.V. gibt es seit 1990. Aktuell zählen sie 22 Mitglieder. Vergangenes Jahr absolvierten die Spieler 14 Proben und 21 Fasnachtsauftritte. Den besten Probenbesuch verzeichneten Claudia Gräfe und Michael Siebold mit 100 Prozent Anwesenheit. Die musikalische Leitung obliegt Dirigent „Dani“ – Daniel Siebold, dem der besondere Dank der Mitglieder gilt.