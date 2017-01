Görwihl Hilfe vom Hotzenwald kommt in Tansania an

Hilfe vom Hotzenwald kommt in Tansania an

Bei einem Informationsabend gab es einen aktuellen Sachstandsbericht über die Unterstützung in der Partnergemeinde Hale in Tansania. Dabei wurde deutlich, was die sechs Jahre Unterstützung bewirken können.

Das katholische Bildungswerk Hotzenwald lud am Donnerstag zu einem Informationsabend über das private Hilfsprojekt „Hale“ in Tansania ein. Nur wenige Zuhörer nahmen an der Veranstaltung im Pfarrsaal teil. Aber: Was sie zu hören und sehen bekamen, war eine beeindruckende Bilanz von sechs Jahren Unterstützung der tansanischen Partnergemeinde Hale.

Hale ist eine Gemeinde im Nordosten von Tansania und gehört zur Diözese Tanga. Die katholische Pfarrei hat etwa 5000 Mitglieder, verteilt auf den Ort Hale selbst und 17 Außenstationen. Pfarrer ist Thomas Msagati. Der Kontakt zu ihm kam über das in Niederwihl lebende Ehepaar Angelika und Claes-Göran Dahlin vom Netzwerk Rafael zustande. Das Netzwerk ist ein Verein, der für die Abschaffung der weiblichen Genitalverstümmelung in Tansania arbeitet. Msagati hatte bei einem Besuch im Hotzenwald nach Hilfe für seine Projekte in seiner Pfarrei gesucht und war dabei auf Josef Vogt gestoßen. Der Gründer von Vogt-Plastic in Rickenbach gelangte mit Msagatis Bitte nach Hilfe an den Pfarrgemeinderat, der sagte seine Unterstützung zu.

Daraus wurde das Hilfsprojekt „Hale“, dessen erste Aktion die Beschaffung eines Traktors war. „Der Traktor ist die Schlüsselmaschine als Ersatz für die Hacke“, berichtete Vogt am Donnerstag. Am alten Traktor in Hale sei nichts mehr zu machen gewesen, „wir haben dann einen intakten nach Tansania geschickt“, so Vogt. Die Maschine sei an rund 500 Betriebsstunden im Jahr im Einsatz. Das zweite Projekt war die Förderung des Kindergartens, die eine Einrichtung der Pfarrei ist. Der Kindergarten sei deshalb so wichtig, weil er als Vorschulerziehung für einen besseren Start in die Primarschule steht. Vogt: „Damit ist eine Fürsorge für die Kinder da, es ist eine richtige Förderung.“

Weitere Projekte folgten: ein Auto für den Pfarrer, eine Solaranlage („Die läuft das dritte Jahr ohne Probleme“, Vogt), eine Getreide- und Maismühle sowie eine Ölmühle für Sonnenblumen, inklusive Stromagregat. Ein weiteres Vorhaben ist die Ersatzbeschaffung eines Transportbusses, mit dem Kinder von den 17 Außenstationen in den Kindergarten gefahren werden.

Angelika Dahlin und Bettina Armbruster berichteten über ihre Eindrücke im sozialen Bereich, hauptsächlich von der Arbeit mit Behinderten. Dabei liegt der Fokus auf einem Therapie-Projekt, bei dem rund 70 körperlich und geistig behinderte Kinder betreut werden. Einmal im Monat wird dafür mit den Kindern und ihren Müttern eine Woche lang gearbeitet, außerdem werden Therapien und medizinische Hilfestellung geleistet. Das hat seinen Preis: Für die Therapeuten und Ausstattung mit Rollstühlen, Sitzen und Geräten fallen jährlich rund 10 000 Euro an.

Das Hilfsprojekt

Das Hilfsprojekt Hale/Tansania wird durch die katholische Kirchengemeinde St. Wendelin im Hotzenwald unterstützt. Die Pfarrei hat ein Spendenkonto eingerichtet, sie führt über die Spenden Buch und stellt auch Spendenbescheinigungen aus. Die Verwendung von Spenden geschieht in enger Absprache. Spendenkonto: Kath. Kirchengemeinde Rickenbach, Stichwort Hale (Spendenbescheinigung), IBAN: DE21 6845 2290 0077 0503 91. BIC: SKHRDE6W, Sparkasse Hochrhein.

Das Projekt im Internet: www.tansania-projekt.org