Rickenbach Hildegard Bayer seit zwei Monaten Rechnungsamtsleiterin in Rickenbach

Seit dem 1. Juli ist Hildegard Bayer Rechnungsamtsleiterin in Rickenbach. Viele Aufgaben stehen ihr bevor: Die Umstellung der Kommunalhaushaltsplanung auf Doppik ist nur eine der Herausforderungen. Im Rathaus kann sie auf viel Unterstützung zählen.

In der Rickenbacher Gemeindeverwaltung ist seit zwei Monaten ein neues Gesicht anzutreffen: Hildegard Bayer (39) hat am 1. Juni die Tätigkeit der Rechnungsamtsleiterin aufgenommen. Die zuvor erfolgten umfangreichen Umbauarbeiten im Rathaus hat sie kaum mitbekommen, denn bei ihrem Stellenantritt waren fast alle Maßnahmen abgeschlossen. Jetzt arbeitet sie in einem neuen Büro auf der Nordseite des Hauses. Es ist geräumiger als dasjenige ihrer Vorgänger und bleibt selbst im Sommer, wenn die Sonne erbarmungslos an die Südfassade knallt, einigermaßen kühl.

Einen kühlen Kopf braucht Hildegard Bayer, denn die anstehenden Aufgaben haben es in sich: Die Schaffung des Haushaltsplanes 2018 steht bevor, außerdem muss die neue Rechnungsamtsleiterin sich mit der Umstellung des kommunalen Finanzmanagements von der bisherigen kameralen Buchführung mit Einnahmen- und Ausgabenrechnung auf die doppelte Buchführung (Doppik) befassen. Dafür hat sie zwar noch etwas Zeit, denn die Gemeinde Rickenbach muss die Doppik erst 2020 einführen. Bayer will sich dennoch ab nächstem Monat mit einer Fortbildung auf diese Umstellung vorbereiten. Hinzu kommt, dass in der Gemeinde Rickenbach einiges im Umbruch ist – neben dem Rathaus mit der bald folgenden zweiten Umbauphase auch der Umbau der Schule. Für ihre erste Anstellung als Rechnungsamtsleiterin echte Herausforderungen.

Hildegard Bayer ist in Rickenbach aufgewachsen, hat dort die Grundschule besucht, später in Bad Säckingen das Abitur absolviert. Von 2008 bis 2011 absolvierte sie die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten im Landratsamt Waldshut und war dort ab 2011 im Amt für Umweltschutz tätig. Von 2015 bis 2017 besuchte sie einen Aufbaulehrgang zur Verwaltungsfachwirtin. Dadurch schuf sie sich die Möglichkeit, ihre Arbeit im gehobenen Dienst auszuüben. Hinzu kam ihre Neigung für den Finanzbereich.

Dass sie sich, als die Stelle ihres Vorgängers Martin Lauber frei wurde, darum bewarb, war naheliegend, lebt sie doch nach wie vor in Rickenbach. Zudem: "Das Fachgebiet interessiert mich", sagt sie. Mittlerweile hat sie ihre erste Gemeinderatssitzung erlebt und steht mit ihrem Amtskollegen Roland Frank aus Herrischried bezüglich der Schulumstrukturierung in Kontakt. Bayers Glück: Martin Lauber hat ihr ordentliche Bücher hinterlassen. Kommt hinzu, dass sie auf ihre Mitarbeiter im Rechnungsamt, Harald Eckert und Karin Hofstetter, bauen kann. "Auf die Beiden kann ich mich verlassen", berichtet Hildegard Bayer. Und noch etwas hat ihr die neue Arbeit erleichtert: "Ich bin sehr freundlich im Rathausteam aufgenommen worden."

Zur Person

Hildegard Bayer, Jahrgang 1978, stammt aus Rickenbach, wo sie die Grundschule besuchte. Später folgten das Abitur in Bad Säckingen, die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten und anschließende Anstellung im Landratsamt Waldshut und die Fortbildung zur Verwaltungsfachwirtin. Hildegard Bayer ist ledig und Mutter von zwei Kindern.