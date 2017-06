Hottingen Herz-Jesu-Kapelle in Hottingen wird 150 Jahre

Der Frauenkreis Hottingen, der sich seit 35 Jahren um die Pflege des kleinen Gotteshauses kümmert, plant kleine Feier. PfarrerBernhard Stahlberger gestaltet am 23. Juni die Eucharistiefeier und die neue Pastoralreferentin Regina Jaekel hält in Messe die Predigt.

Hottingen – Vor 150 Jahren gab es für die Bewohner des Murgtaldorfes Hottingen einen guten Grund zum Feiern: Fertiggestellt wurde die erste eigene Kapelle am Anfang der Ledergasse. Gestiftet wurde sie von dem Balteshof-Bauern Johannes Bächle.

Der damalige Sonnen-Wirt Carl Friedrich Rünzi stellte den Baugrund zur Verfügung. Um das Kapellenjubiläum kümmert sich der 35 Jahre alte Frauenkreis Hottingen, der seit seiner Gründung den Erhalt und die Pflege des kleinen, aber schmucken Dorfmittelpunktes zu seinen Aufgaben zählt.

„Wir haben mit Pfarrer Bernhard Stahlberger bereits darüber gesprochen, wie das Kapellenpatrozium am 23. Juni mit einem Gedenken an den Ursprung verbunden werden kann“, berichtet die Frauenkreisvorsitzende Petra Schlachter. Die genaue Gestaltung der Feier in den Abendstunden steht noch nicht fest. Nach Mitteilung des St. Wendelin-Pfarrers, Bernhard Stahlberger, wird die neue Pastoralreferentin Regina Jaekel in der Messe die Predigt halten. Er selbst gestaltet die Eucharistiefeier.

Die enge Verbundenheit des rund 20 Mitglieder zählenden Frauenvereins mit der Dorfkapelle begann schon kurz nach der Vereinsgründung. „Anfangs der 1980er Jahre war am Gebäude fast alles marod – eine grundlegende Innen- und Außenrenovation war notwendig und dafür setzten wir uns dann auch ein“, erinnert die frühere Frauenkreisvorsitzende Lucia Knab mit Hinweis auf das bis heute gültige Vereinsmotto „Aktiv fürs Dorf“.

Zu den ersten Sanierungsaufgaben gehörte ein Finanzierungskonzept mit Einbeziehung der Bevölkerung. Dafür erarbeitete der Dorflehrer, Helmut Birsner, eine Federzeichnung von der Kapelle mit der Bezeichnung „Zum heiligen Herzen Jesu“. Kopien der Zeichnung wurden im Rahmen einer Spendenaktion für fünf Mark erfolgreich verkauft.

Es waren auch Frauenkreismitglieder, die sich darum bemühten, mehr über die Entstehungsgeschichte der Kapelle zu erfahren und dies auch an die Dorfbewohner weiterzugeben. Der für heimatkundliche Nachforschungen offene Görwihler Schulrektor Paul Eisenbeis erklärte sich zu einer Hilfe bereit. Er fand dann auch im Landesarchiv ein Dokument, das die frühen Besitzverhältnisse und die ersten Kapellen-Instandsetzungen im Zeitraum von 1905 und 1906 beschreibt.

Aus einem im Jahr 1912 erstellten Schreiben eines „Katholischen Oberstiftungsrates“ in Karlsruhe geht unter anderem hervor, dass die Familie von Josef Bächle den Kapellenplatz mit dem Gebäude einem 1906 gegründeten Kapellenfonds schenkte. In dem Dokument heißt es dazu wörtlich: „Der Wert der Kapelle samt Platz beträgt nach der Schätzung des Stiftungsrates Hottingen 3000 Mark plus 100 Mark – gleich 3100 Mark“. Betreut wurde der Kapellenfonds vom Sonnen-Wirt.

Weitere Hinweise gibt das Schreiben zu den ersten Restaurierungen mit der Ausmalung des Innenraums durch den Säckinger Kunstmaler Johann Kaiser, der auch das heute noch eindrucksvolle und gut erkenntliche Deckengemälde mit einem Taufmotiv anfertigte. Der Aufwand für die Ausmalung wurde seinerzeit mit 642 Mark beziffert. Unter anderem mit einer Haussammlung und mit freiwilligen Beiträgen wurden die ersten Restaurationskosten gedeckt.

Zwei Jahre später stand als weitere Aufgabe die Herrichtung des Kapellendaches an, um deren Finanzierung sich die Gemeinde Hottingen und der damalige Pfarrer Kech kümmerten.

Von den Kapellenfondsbetreuern wird im Schreiben noch berichtet, dass sie im Jahre 1912 zusammmen mit dem Pfarrer einen ersten Kronleuchter mit echten Kristallen im Wert von 1000 Mark stifteten. Danach vergingen 70 Jahre ohne größere Sanierungsmaßnahmen. Die ab 1982 angepackte neue Rundum-Renovation der Herz-Jesu-Kapelle brachte neben Verputzarbeiten auch eine Erneuerung von Boden, Bänken und Altar mit sich. Rund drei Jahrzehnte später konnten die Kapellenfreunde eine nächste, wegen Gemäuerfeuchtigkeiten notwendig gewordene Renovation abschließen.

An der Finanzierung beteiligte sich wiederum der Frauenkreis, der unter anderem drei erfolgreiche Adventsbasare zugunsten des Anstrichprojektes organisierte.

Zuständig für den Erhalt des Baudenkmals ist nach der Errichtung der großen Seelsorgeeinheit für die drei Hotzenwaldgemeinden die katholische Kirchengemeinde St. Wendelinus. Für die Pflege der Außenanlage sind eingeteilte Mitglieder des Frauenkreises im Einsatz.

Dreimal am Tag erklingt vom Türmchen ein milder Glockenklang. Das Läuten erfolgt um sieben Uhr morgens, um elf Uhr mittags und abends um 19 Uhr. Der Frauenkreis Hottingen wird übrigens sein 35-jähriges Bestehen im Rahmen seines Suserfestes am 8. Oktober feiern.