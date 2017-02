Rickenbach Helferkreis sucht Unterkünfte für Flüchtlinge

Bezahlbare Unterkünfte für die Anschlussunterbringung sind Mangelware in Rickenbach. Helferkreis Rickenbach startet Aufruf an Vermieter.

Rickenbach (sha) Der Mangel an bezahlbaren Mietwohnungen macht auch den Flüchtlingen zu schaffen: Mittlerweile ist die Gemeinschaftsunterkunft in Rickenbach nicht mehr voll belegt (63 von 95 Plätzen). Viele Flüchtlinge müssen nun, da sie zwei Jahre dort untergebracht waren, die Unterkunft verlassen und eine Anschlussunterbringung suchen. Die meisten von ihnen sind bereits gut in die Gesellschaft integriert, haben die Sprache erlernt, einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz gefunden und gehören diversen Vereinen an. Dennoch gestalte sich die Wohnungssuche für solche Familien schwierig, erklärt Josef Vogt vom Helferkreis in Rickenbach.

Weniger auf Vorurteile oder gar auf Fremdenhass stoßen die Familien mit Flüchtlingshintergrund bei ihrer Wohnungssuche: "Das Problem ist dasselbe, mit dem sich auch Einheimische herumschlagen: Es gibt ganz einfach zu wenig passende Mietwohnungen", erklärt Josef Vogt. Viele der Mietobjekte sind zu groß und damit zu teuer. Andere Räume stehen nicht zur Miete, sondern gleich zum Verkauf. Auch sollte die Lage möglichst mit dem Bus zu erreichen sein. "Vielen bleibt nur übrig, ins Tal zu ziehen, hin zu den Schulen, hin zum Arbeitsort. Doch dort ist die Wohnungssituation noch aussichtsloser. Die Bereitschaft auf dem Wald zu bleiben, ist gegeben. Die Ansprüche an die Herberge hingegen gering", sagt Josef Vogt.

Vogts Aufruf bezüglich der Herbergssuche richtet sich daher auch an potenzielle Vermieter, die sich bislang noch keinen "Ruck geben" konnten. Abschrecken sollte auch nicht der vermeintlich geringe Verdienst der Menschen. Denn auch jene Familien seien verlässliche Mietbezahler, die Wohngeld erhalten, oder deren Miete vom Jobcenter bezahlt wird, sofern die Situation als "angemessen" erachtet wurde. Hier wird der Mietvertrag direkt mit der Behörde geschlossen und der Betrag gehe verlässlich auf dem Konto des Vermieters ein.

Sorge, dass hierüber Stimmen laut werden könnten, dass den Flüchtlingen "alles hinterher geworfen" werde, hat Josef Vogt keine: "Solche Stimmen sind mir auf dem Hotzenwald keine begegnet. Auch stimmt dieser Vorwurf so nicht, denn solche Leistungen erhalten einheimische Arbeitslose doch auch und zwar ohne weitere Hürden", erklärt Vogt.

"Mein Anliegen ist es, dass man offener wird", sagt Josef Vogt und spricht von einer win-win-Situation. So sind dem Helferkreis in Rickenbach viele Familien bekannt, die sich bei ihrem Vermieter "nützlich" machen würden in Haus und Hof. "Hier könnte auch für alleinstehende Personen eine echte Gewinnsituation entstehen", hofft Vogt. Die Mitglieder vom Helferkreis unterstützen bei der Vermittlung seriöser Familien. Beratung bei rechtlichen Fragen gibt auch die Caritas Stabsstelle Bad Säckingen, Anneli Ahnert, unter der Telefonnummer: 07761/56 98 37.