Egg Große Trauer in Rickenbach und Herrenberg nach Sturm-Unglück

Polizei ist nach Abschluss der technischen Untersuchungen sicher, dass der Wind die Bäume umstürzte, die einen 15-Jährigen töteten. Die Betreuer der Wandergruppe werden als Zeugen angehört.

Bei der Klärung der genauen Umstände, die bei einem Unwetter am frühen Mittwochmorgen im Rickenbacher Ortsteil Egg zum Tod eines 15-Jährigen sowie zum Teil schweren Verletzungen bei drei weiteren Jugendlichen geführt hatten, rechnet die Staatsanwaltschaft Waldshut mit keinen schnellen Ergebnissen. Fest steht nach Abschluss der kriminaltechnischen Maßnahmen am Unglücksort aber, dass die Bäume, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bei einem Sturm auf das Zelt einer campierenden Wandergruppe fielen, durch Windeinwirkung und nicht durch Blitzschlag zu Fall kamen. Zum Gesundheitszustand des dabei schwer verletzten 14-Jährigen gebe es keine neuen Erkenntnisse, teilte die Polizeidirektion Freiburg am Donnerstag mit

Die 17 Teilnehmer eines Ferienlagers der DLRG Herrenberg und ihre vier Betreuer waren bei einer zweitägigen Wanderung nachts beim Campen auf dem Waldspielplatz Egg in den Sturm geraten. Derzeit liefen die Befragung der 13 bis 16 Jahre alten anderen Kinder und Jugendlichen sowie insbesondere ihrer 17 bis 29 Jahre alten Betreuer so die Polizei. Bis auf den schwerverletzten 14-Jährigen befinden sich alle seit Mittwochmittag wieder zu Hause in Herrenberg.

Für Ermittler erst einmal ein Unglück

Iris Janke, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Waldshut, warnte vor vorschnellen Schuldzuweisungen etwa an die Betreuer: "Dieser Fall ist für uns erst einmal ein schlimmes Unglück." Damit distanzierte sie sich implizit auch von Äußerungen wie des Schweizer Meteorologen Jörg Kachelmann, der noch am Unglückstag getwittert hatte: "Wer Zeltlager leitet mit Bäumen bei einer Gewitterlage und nicht das Zeltlager evakuiert, rechnet von vornherein mit dem Tod von Menschen."

Sehr viel gedämpfter ist die Tonlage am Unglücksort Rickenbach und in Herrenberg, der Heimat der Opfer. "Die Leute sind über das Unglück sehr traurig. Die Gedanken sind vor allem bei den Eltern des toten Jungen", schildert der Rickenbacher Bürgermeister Dietmar Zäpernick die Gefühlslage in seiner Gemeinde. Den etwa 80 am Unglückstag eingesetzten Feuerwehrleuten sei psychologische Betreuung angeboten worden. Noch sei nicht entschieden, ob der beim Sturm stark in Mitleidenschaft gezogene Egger Waldspielplatz wieder instand gesetzt werde. Falls ja, dann könne man vielleicht auch über eine Tafel nachdenken, die an das Unglück erinnere, so Zäpernick.

Auch in Herrenberg stehen die Menschen stark unter dem Eindruck des Unglücks. Bereits am Mittwochmittag waren der Mitglieder der Wandergruppe heimkgekehrt, abends dann die 80 anderen Kinder und Jugendlichen des Ferienzeltlagers. Sie wurden empfangen von Eltern, Geschwistern, Freunden und Vereinskameraden. Für alle Rückkehrer besteht das Angebot psychologischer Betreuung.

Herrenberg Schulter an Schulter

"Es herrscht eine riesige Hilfsbereitschaft", schildert DLRG-Sprecher Dieter Geisberger die Situation in Herrenberg. Zahlreiche Vereine der Stadt hätten der DLRG ihre Unterstützung angeboten und nähmen großen Anteil. Bezeichnend dafür sei ein Facebook-Posting der Feuerwehr Herrenberg. Darin heiße es an die Teilnehmer des Zeltlagers und die Mitglieder der DLRG gerichtet: "Wir sind Eure Nachbarn. Wir sind für Euch da. Wir stehen Schulter an Schulter mit Euch." Sehr dankbar sei man in Herrenberg auch über das professionelle Vorgehen der Helfer in Rickenbach, so Geisberger. Hilfreich sei die schnelle Bereitstellung des SBG-Reisebusses gewesen, mit dem die Kinder und Jugendlichen der Wandergruppe zurück nach Hause gebracht werden konnten.

Im Feriencamp am Schwörstädter Rheinufer übernachteten laut Geisberger in der Nacht auf Donnerstag nur noch einige wenige DLRG-Betreuer. Sie bauten nach der Abreise der Kinder und Jugendlichen die Zelte und anderen Einrichtungen ab.

Die Freiwillige Feuerwehr Herrenberg hat derweil ein emotionales Posting auf Facebook veröffentlicht: