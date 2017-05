Rickenbach Gemeinderat Rickenbach lehnt Bauantrag für landwirtschafliches Gebäude in Willaringen ab

Rätselraten am Ratstisch: Der Zweck eines 45 Meter langen landwirtschaftlichen Gebäudes an der Straße "Lehnhof" war offenkundig nicht ganz klar. Zweifel herrschte auch über die genaue Privilegierung des Antragstellers.

Rickenbach – Gar nicht einverstanden war der Rickenbacher Gemeinderat mit einem Antrag zum Neubau eines 45 Meter langen landwirtschaftlichen Gebäudes an der Straße "Lehnhof", Gemarkung Willaringen.

Das Baugrundstück befindet sich zwar im Außenbereich, es liegt aber die Privilegierung als Landwirt vor. Elf Gemeinderäte lehnten den Antrag dennoch ab, nur zwei waren dafür. Am Ratstisch wurde über den Zweck des Gebäudes gerätselt. "Ich will genau definiert haben, wozu es verwendet wird", bemerkte Hubert Strittmatter. Hubertus Matt berichtete von "Unmut in der Bevölkerung über die Sauerei auf dem Gelände". Der Antragsteller soll beweisen, dass er Vollerwerbslandwirt ist.

Matt erklärte weiter: "Ich will vom Landwirtschaftsamt geprüft haben, welche Privilegierung vorliegt." Martina Lütte hakte nach: "Ich sehe keine Landwirtschaft, nur ein paar Viecher, die durchs Dorf rennen." Ähnlich Stefanie Schneider, die dem Antrag "wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses" nicht zustimmen wollte. Peter Kermisch hingegen sah keinen Zusammenhang mit dem Bauantrag. "Da ist einiges nicht in Ordnung", sagte er, er würde dem Antrag aber zustimmen. Bürgermeister Dietmar Zäpernick erklärte: "Möglicherweise dient der Schuppen dazu, aufzuräumen." Jetzt geht der Bauantrag an das Baurechtsamt nach Bad Säckingen, "dort wird es entschieden", so Zäpernick.