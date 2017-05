Rickenbach Gemeinderat: Grundschule Willaringen wird aufgelöst

Der Gemeinderat Rickenbach hat die Auflösung der Willaringer Grundschule beschlossen. Unklar ist derzeit der genaue Zeitpunkt der Schließung und wie das Gebäude in Zukunft genutzt wird. Eine Option sieht Bürgermeister Dietmar Zäpernick als Lager für Willaringer Vereine.

Rickenbach – Der Gemeinderat hat am Dienstag einstimmig und ohne Diskussion beschlossen, die Außenstelle der Rickenbacher Grundschule in Willaringen aufzulösen. Offen ließ er, wann dies erfolgen und was mit dem Gebäude geschehen soll. „Der Zeitpunkt der Auflösung ist von schulorganisatorischen Planungen abhängig“, erklärte Bürgermeister Dietmar Zäpernick in der Sitzung. Auf Anfrage dieser Zeitung sagte er gestern, er habe die Hoffnung, dass bereits diesen September zu Beginn des neuen Schuljahres 2017/18 alle Grundschulkinder in Rickenbach unterrichtet werden können. Dies sei jedoch abhängig davon, ob die Herrischrieder Gemeinschaftsschule alle Sekundarschüler, die derzeit noch in Rickenbach den Unterricht besuchen, übernehmen kann. Zäpernick weiter: „Wir hätten in Rickenbach Platz für alle Grundschüler. Müssen wir aber eine Sekundarschulklasse übernehmen, hätten wir den Platz nicht.“

Falls es nicht schon im September klappt, würde nur diejenige Grundschulklasse, in der keine Herrischrieder Kinder wären (das wäre dann die zweite Klasse), in Willaringen bleiben. Zäpernick geht davon aus, dass die erste Klasse gemischt aus Rickenbacher und Herrischrieder Kindern bestehen und diese dann in Rickenbach zur Schule gehen wird. In Rickenbach werden derzeit die Klassen drei und vier, an der Außenstelle in Willaringen die Klassen eins und zwei unterrichtet. Im November 2016 gab das Regierungspräsidium Freiburg den entsprechenden schulorganisatorischen Maßnahmen der Gemeinden Rickenbach und Herrischried zum Schuljahr 2017/18 grünes Licht.

Dies bedeutet unter anderem, dass die Grundschüler aus den Schulbezirken Rickenbach und Herrischried künftig an der Grundschule Rickenbach unterrichtet werden. Im Rahmen der laufenden Schulentwicklungsprozesse sei es wünschenswert, dass alle Klassen möglichst bald am Standort Rickenbach zusammengeführt werden, erläuterte Bürgermeister Zäpernick am Dienstag im Gemeinderat. Und: „Für die Schulleitung wird durch einen Standort die Personalplanung erleichtert.“

Offen ist, was mit dem Grundschulgebäude in Willaringen geschieht. Es befindet sich im Besitz der Gemeinde Rickenbach, und das soll es nach Ansicht von Dietmar Zäpernick auch bleiben. „Es gibt noch keinen Beschluss und keine konkreten Pläne“, berichtete er dieser Zeitung. Aber: „Es sieht danach aus, dass die Gemeinde das Gebäude behält.“ Eine Option wäre, das Haus als Lager für die Rickenbacher Vereine wie dem Musikverein Willaringen oder dem Förderverein Energiemuseum nutzbar zu machen. „Wir brauchen Lagerräume für die Vereine“, so Zäpernick.