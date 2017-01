Rickenbach Freiwillige Feuerwehr Hütten ehrt langjährige Mitglieder

Zwei große Einsätze in 2016. Günter Völkle und Manfred Maier werden für ihr Engagement ausgezeichnet. Helmut, Manuel und Patrick Allgaier erhalten Beförderungen

Hütten (siri) Voller Freude und Anerkennung ehrte Hubert Wagner, der Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hütten (FFH), am Freitag bei der Hauptversammlung der FFH zwei Kameraden für jeweils 40 Jahre. "Solch eine lange Zeit des Engagements und Einsatzes ist lange schon alles andere als selbstverständlich", sagte Wagner zu den beiden Feuerwehrmännern Günter Völkle, der auch 20 Jahre lang als Abteilungskommandant gewirkt hat, und Manfred Maier.

Ebenso erfreulich für die Versammlung standen drei Beförderungen auf der Tagesordnung – und zwar alle aus einer Familie. Helmut Allgaier wird nun seine Aufgaben als Hauptlöschmeister aufnehmen, Sohn Manuel Allgaier hat den Status eines richtigen Feuerwehrmannes erreicht, Sohn Patrick Allgaier ist zum Löschmeister befördert worden. "Die Feuerwehr ist meine ganze Leidenschaft", sagt Patrick Allgaier der Abteilung Rickenbach/Altenschwand. Stetige Fortbildungen etwa in Brandschutz oder Katastrophenschutz gehörten ebenso dazu wie das Bedürfnis Menschen in Not zu helfen und auch der kameradschaftliche Zusammenhalt in der Mannschaft.

Und diese Leidenschaft teilten die Kameraden – denn sich auf ein Ehrenamt mit aller Kraft einzulassen sei nirgendwo mehr eine Selbstverständlichkeit. Bis auf wenige Ausnahmen haben sich die Feuerwehrleute der FFH am Freitag versammelt, aus allen Feuerwehrgenerationen – Lukas Wasmer, Martin Bächle und Robin Rommler aus der Jugendfeuerwehr Rickenbach nahmen begeistert an der Versammlung teil. "Wir sind sehr froh, dass unsere Jugend einen so engagierten Weg in die Feuerwehr nimmt", sagte Kommandant Wagner. Mit etwa 26 Jugendlichen gehört die Jugendfeuerwehr Rickenbach zu den immerhin mannschaftsstärksten im Landkreis.

Auf zwei große Einsätze konnten die Kameraden am Freitag zurückblicken – einen Verkehrsunfall im Januar bei Hütten, bei dem der eingeklemmte Fahrer befreit werden musste und die Bergung eines Baumes, der im März bei Rüttehof auf die Straße gestürzt war. "Die Auffrischung des Erste-Hilfe-Kurses im April war Pflicht, wie alle drei Jahre – dadurch, dass wir das kostenlos bei den Maltesern absolvierten, konnten wir Gelder einsparen", so Kommandant Wagner. Denn Kurse beim DRK seien zwischenzeitlich kostenpflichtig, erörterte er.

Über das Jahr verteilt machten die Kameraden Atemschutz- und Brandschutzübungen, absolvierten zahlreiche Lehrgänge, am 15. Oktober fand eine großangelegte Übung bei Vogt Plastik in Rickenbach statt.

Besonders lobte Abteilungskommandant Wagner das große Engagement und den unermüdlichen Einsatz der Kameraden – von klein bis groß.

Infokasten:

Gegründet wurde die Feuerwehr Hütten 1871. Zurzeit besteht sie aus 34 Mann. Abteilungskommandant ist Hubert Wagner, Telefon 07765/8373. Informationen über die Homepage der FFH: www.feuerwehr-huetten.com.