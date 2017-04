Rickanbach Förderkreis Burgruine Wieladingen zieht positive Bilanz

Der Förderkreis Burgruine Wieladingen blickt zufrieden auf seine Vorjahres-Aktivitäten zurück. Versammlung bestätigt Gottfried Nauwerck als Vorsitzenden.

Mit einem auf mehreren Posten geänderten Vorstandsteam geht der Förderkreis Burgruine Wieladingen in das neue Vereinsjahr. Geändert wurde auch der Wahlturnus. So wurde ein Teil der Vorstandsmitglieder auf zwei Jahre und weitere Vorstandsmitglieder auf drei Jahre gewählt.

Dadurch werden künftig nicht alle Vorstandsposten an einem Termin besetzt werden müssen. In der Hauptversammlung am Montagabend im Alemannenhof Hotel Engel in Rickenbach wurde Vorsitzender Gottfried Nauwerck für weitere zwei Jahre zum Vorsitzenden gewählt. Für den nicht mehr kandidierenden stellvertretenden Vorsitzenden Johann Lauber wurde der Rickenbacher Bürgermeister Dietmar Zäpernick ebenfalls auf zwei Jahre gewählt. Auf drei Jahre wurden Susanne Butz (Schriftführerin), Gottlieb Burkhart (Kassier) und als Beisitzer Heinz Jörg Küspert, Johann Lauber, Bernhard Kühnel und Ingrid Bär gewählt.

Über ein zufrieden verlaufenes Vereinsjahr konnte Vorsitzender Gottfried Nauwerck Bilanz ziehen. Derzeit gehören 117 Mitglieder dem Verein an. Vier neue Mitglieder konnten gewonnen werden, während in einer Gedenkminute den drei verstorbenen Mitgliedern gedacht wurde. Während der traditionelle Maihock in Folge des schlechten Wetters ausfallen musste, will man in diesem Jahr auf diese Festivität verzichten und dafür am Sonntag, 23. Juli, mit einer musikalisch unterstützten Nachmittagsveranstaltung aufwarten. Sollte auch hier schlechtes Wetter sein, wird die Veranstaltung ersatzlos gestrichen werden. Zurückgeschnitten wurde das Gebüsch am Fuße des Turms und das Hinweisschild an der Landstraße erneuert.

Recht gut besucht war im Berichtsjahr auch wieder der Grillplatz. Das machte sich auch an der Spendenbereitschaft der Besucher bemerkbar. Mehrmals im Jahr wird der Holzvorrat am Platz wieder ergänzt. Mit drei Terminen lud der Förderkreis beim Kinderferienprogramm zum Besuch der Burg ein. Bis zu 15 Kinder zeigten ihr Interesse an dem historischen Bauwerk. Immer mehr machen Liebes- und Hochzeitspaare der Burg ihre Aufwartung. Während Heinz-Michael Peter die Einnahmen aus dem Spendenkässle offerierte, erläuterte Kassierer Gottlieb Burkhart den Kassenbericht.

Wiederum konnten die Rücklagen bedeutend erhöht werden. Besonders geehrt wurde der bisherige stellvertretende Vorsitzende Johann Lauber, der während 15 Jahren Stellvertreter war. Er erhielt neben der Ehrenmedaille mehrere weitere Präsente, wie auch die übrigen Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes.

Bürgermeister Christof Berger, der auch die Neuwahlen leitete, lobte die Arbeit des Vereins ebenso, wie Bürgermeister Dietmar Zäpernick, der auch die Zusage machte, in zwei Jahren für den dann nicht mehr kandidierenden Vorsitzenden Nauwerck für dessen Amt sich zur Verfügung zu stellen.

Der Förderkreis

Der Förderkreis Burgruine Wieladingen wurde 1984 gegründet. Nach der baulichen Sicherung des Turmes liegt der Schwerpunkt der Arbeiten am Erhalt des Bauwerkes. Weitere Infos im Internet (www.burgruine-wieladingen.de).