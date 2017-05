Rickenbach Flüchtlings-Sommercamp des Helferkreis Rickenbach vom 21. bis 25. August

Die Förderung für die beliebte Veranstaltung, in dem Kinder Kontakte mit jungen Flüchtlingen knüpfen können, läuft in diesem Jahr aus. Nun hoffen die Veranstalter, der Caritasverband Hochrhein und der Helferkreis Rickenbach, auf finanzielle Unterstützung für 2018.

Rickenbach – Das Sommercamp vom Caritasverband Hochrhein und dem Helferkreis Rickenbach für Flüchtlingskinder und deutsche Kinder wird diesen August voraussichtlich zum letzten Mal stattfinden können. Denn die Förderung des Projekts seitens der Kinderlandstiftung Baden-Württemberg war auf drei Jahre hin ausgelegt; 2017 ist bereits das dritte Jahr. Caritas-Geschäftsführerin Anneli Ahnert bedauert diesen Umstand, denn das Tandem-Projekt kommt immer wieder neuen Flüchtlingskindern zugute. So sind diesmal Kinder dabei, die sich gerade erst fünf Wochen im Landkreis aufhalten. Die Helfer hoffen für 2018 auf Sponsoren, damit an das erfolgreiche Integrations-Projekt angeknüpft werden kann.

Das Prinzip ist ganz einfach: Flüchtlingskinder und ihre deutschen Freunde verbringen zusammen eine Woche im Naturfreundehaus in Strick (bei Rickenbach) und erleben allerhand. Eine Eselwanderung, Paddeln auf dem Bergsee, Segelfliegen in Hütten stehen diesmal auf dem vielfältigen Programm, das sich Cornelia Rüde-Bejar, Elisabeth Gerspacher und Brigitte Becker mit der Unterstützung zahlreicher Vereine und Helfer ausgedacht haben. Die letzten beiden Male ging das Konzept so gut auf, dass für 2017 bereits alle 20 Plätze überlaufen sind.

Nicht nur bei den Kindern entstehen während dieser Woche Freundschaften. Auch bei den deutschen Eltern und jenen mit Migrationshintergrund kommt es bei der Planung der Verpflegung und der Abschlussfeier mit Grillabend zur Zusammenarbeit. So entstanden in den Sommercamps 2015 und 2016 Freundschaften, die den Geflüchteten und Einheimischen auch im Nachhinein das Aufeinander-Zugehen erleichterten. "Die Erfahrungen aus dem Tandem-Sommercamp motivieren viele Kinder, danach den Anschluss zu suchen und zu halten", erklärt Brigitte Becker.

Die letzten zwei Jahre sind stets reibungslos abgelaufen, sagt Anneli Ahnert. Die Organisatoren verzeichnen eine steigende Nachfrage für die Teilnahme auch bei deutschen Kindern. Doch ob 2018 noch mal ein Tandem-Sommercamp stattfinden kann, ist fraglich, denn die Anschlussförderung ist nicht sichergestellt. Nach 2017 ist die Hauptförderung der Kinderlandstiftung aufgebraucht, erklärt Ahnert.

Weitere Förderer für das Camp waren zwar immer gegeben; so unterstützte 2016 der Lions Club Bad Säckingen das Sommercamp, dieses Jahr ist es eine Spende der Freimaurerloge Schopfheim. Auch die Caritas Stiftung St. Fridolin ist immer dabei. "Unsere Stiftung wird das Tandem-Projekt weiterhin unterstützen, aber um es auch ein viertes Mal durchzuführen, fehlt noch was", kündigt Anneli Ahnert an.

Sommercamp

Das Sommercamp findet dieses Jahr vom 21. bis 25. August statt. Die Ehrenamtlichen des Helferkreises Rickenbach tragen in Zusammenarbeit mit der Caritas Hochrhein die Verantwortung. Kosten für Unterkunft und Aktivitäten werden für alle Kinder durch die Stiftung gedeckt. Damit auch 2018 noch einmal ein Tandem-Sommercamp stattfinden kann, werden Förderer und Gönner gesucht. Kontakt: Anneli Ahnert, Geschäftsführerin der Caritas Hochrhein, E-Mail: (Anneli.Ahnert@caritas-hochrhein.de).