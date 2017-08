Rickenbach Feuerwehr im Dauereinsatz

Am Freitagabend sorgte der Gewittersturm für mehrere Einsätze der Rickenbacher Feuerwehr direkt hintereinander.

Zunächst hatte beim Eggbergbecken des Schluchseeewerkes eine defekte Brandmeldeanlage für das Ausrücken von Gruppen der Feuerwehren von Rickenbach und Willaringen gesorgt. Auf dem Rückweg von diesem Fehlalarm war dann echte technische Hilfe zu leisten.



Der Sturm hatte auf der Gemeindeverbindungsstraße vom Rickenbacher Mühlefeld zur Wickartsmühle einen Baum auf die Straße geworfen, dessen Beseitigung die Besetzung eines Fahrzeuges übernahm. Nicht viel später hatte die Besatzung des zweiten nach Egg ausgerückten Wagens die Beseitigung einer im Mühlefeld vom Sturm geknickten großen Buche zu übernehmen.



Zwei weitere sturmbedingte Einsätze gab es dann bis zum Samstagmorgen. Zunächst wurde am Freitagabend vor den Geschäftsräumen der Volksbank im Rickenbacher Ortszentrum eine von der Hauswand losgelöste Werbetafel gesichert. Am Samstagmorgen erfolgte der letzte Einsatz mit dem MTW am Parkplatz des Rickenbacher Einkaufsmarktes, wo der Sturm die Überdachungshütte für die Einkaufswagen aus der Verankerung gerissen hatte.



Die Einsatzserie kommentierte Rickenbachs stellvertretender Gesamtkommandant Karl-Friedrich Kaiser mit den Worten: "Wir sind froh, dass alles nicht noch schlimmer gekommen ist".