Rickenbach Fertig: Erster Teil der Rathaus-Sanierung in Rickenbach

Der erste Teil der Rathaus-Sanierung ist abgeschlossen. Die Besucher können die neuen hellen Büroräume am Samstag, 20. Mai, besichtigen .Pfarrer Bernhard Stahlberger wird die neuen Rathausräume unter musikalischer Umrahmung des Hotzen-Chörles segnen.

Rickenbach – In neuem Glanz erstrahlt das Innere des Rathauses in Rickenbach. Die Sanierung des Unter- und Erdgeschosses ist abgeschlossen und kann von interessierten Bürgern am morgigen Samstag, 13. Mai, von 11 bis 15 Uhr bei einem Tag der offenen Tür besichtigt werden.

Um 11 Uhr wird Bürgermeister Dietmar Zäpernick die Gäste begrüßen. Pfarrer Bernhard Stahlberger segnet die neuen Rathausräume unter musikalischer Umrahmung des Hotzen-Chörles, danach ist Gelegenheit für einen Rundgang durch das neue Haus.

Licht und hell zeigt sich das Innere nach der Sanierung. Überall riecht es nach frischer Farbe, Handwerker sind mit den letzten Kleinarbeiten beschäftigt. Noch sind die meisten der in schlichtem Weiß gehaltenen Wände kahl, nach und nach sollen sie mit Bildern geschmückt werden. „Es muss ja nicht alles gleich von Anfang an fertig sein“, sagt Hauptamtsleiter Markus Wagner. Er fühlt sich wohl in seinem neuen Büro, das wie alle anderen Räume viel Licht hinein lässt.

Das Übrige trägt die neue, moderne Beleuchtung bei. Für Helligkeit sorgen auch die ebenfalls ganz in Weiß gehaltenen Zimmerdecken. Einzige Farbtupfer sind die in frischem Blau gehaltenen Einfassungen der Türen. Alles in allem ergibt sich so ein unaufdringliches, freundliches und modernes Bild.

Dank neuer Zuschnitte haben nun alle zehn Rathausmitarbeiter ihr eigenes Büro, wobei dem Chef des Hauses die Ehre gebührt, das größte Zimmer sein Eigen nennen zu dürfen. Ein Blickpunkt im neuen Bürgermeisterzimmer ist ein ovaler, höhenverstellbarer Tisch, an dem es sich auch im Stehen gut arbeiten lässt. Am bisherigen Standort verblieben ist das Bürgerbüro, das jedoch im Zuge der Sanierung ebenfalls aufgefrischt wurde. Neu entstanden ist eine kleine Teeküche.

Im Untergeschoss befindet sich jetzt ein großer Sitzungssaal, in dem künftig die Gemeinderatssitzungen abgehalten werden. „Das birgt viele Vorteile“, weiß Wagner, der als Hauptamtsleiter bis dato alle Präsentationen auf einem Stick speichern musste. Jetzt ist der Raum, der mittels einer Trennwand mit nur wenigen Handgriffen zum Trauzimmer umfunktioniert werden kann, mit dem Rathauscomputer vernetzt.

Ebenfalls in neuem Glanz erstrahlen die Sanitäranlagen im Erd- und Untergeschoss, wobei das Erdgeschoss jetzt über ein zusätzliches barrierefreies WC verfügt. Genügend Platz bieten auch die Sozialräume samt Küche im Untergeschoss des Rathauses.

Eine Besonderheit ist, dass der Umbau bei laufendem Rathausbetrieb über die Bühne ging. „Das war nur möglich, weil wir in Abschnitten saniert haben“, erklärt Architekt Martin Lauber. Sein Part ist noch längst nicht zu Ende, denn nach den Sommerferien folgt mit dem Ausbau des Obergeschosses der zweite Bauabschnitt. Dort soll eine 180 Quadratmeter große Gemeinschaftspraxis mit Platz für bis zu drei Ärzte entstehen.

Der Einzug der Laufenburger Praxisgemeinschaft Olaf Boettcher und Marc Höller ist bereits gesichert. Mit einfließen wird in diesen Bauabschnitt der Umbau des Treppenhauses, das dank seiner bestehenden Größe genügend Raum für den neuen Lift birgt.

In einem letzten Schritt wird das Rathaus voraussichtlich erst im kommenden Jahr von außen saniert. Wie das einmal aussieht, kann Architekt Lauber im Detail noch nicht sagen. Auch das bestehende Parkdeck wird umgebaut und soll einmal 27 Plätze bieten. Direkt am Eingang sind zudem zwei behindertengerechte Parkplätze geplant und eine Rampe für den barrierefreien Zugang zum Rathaus. Die komplette Rathaussanierung aller Stockwerke sowie der Fassade kostet schätzungsweise rund 1,18 Millionen Euro.