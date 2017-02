Rickenbach Fahrer übersieht beim Einbiegen Auto

Nach Unfall am Samstag bei Rickenbach müssen zwei Autos abgeschleppt werden.

Mit seinem Mazda befuhr am Samstag gegen 14.20 Uhr ein 71 Jahre alter Mann die L 155 von Bergalingen her kommend. Als er nach links in die L 152 nach Rickenbach einbiegen wollte übersah er den vorfahrtsberechtigten Seat Ibiza. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 34 Jahre alte Seatfahrerin unverletzt blieb. Der Mazdafahrer wurde zur Untersuchung vom Rettungsdienst ins Spital nach Waldshut gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.