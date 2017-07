Rickenbach FC Bergalingen freut sich über gute Saison

Die Kicker des FC Bergalingen haben allen Grund zur Freude: Die Spieler konnten eine sehr positive Saison 2016/17 vorweisen. Auch bei den Jugendmannschaften sieht es gut aus. Der Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt.

Beim FC Bergalingen (FCB) läuft der Fußball derzeit nur in eine Richtung – nach vorne. Nach einer erfolgreichen Saison, mit dem Fest zum 40-jährigen Bestehen und dem Aufstieg in die Kreisklasse A, zog der Verein auf der Hauptversammlung am Donnerstagabend im Vereinsheim auch eine wirtschaftlich erfreuliche Bilanz. Zudem wurden alle kandidierenden Vorstandsmitglieder für zwei Jahre einstimmig wiedergewählt. Martin Schmid bleibt erster Vorsitzender, Thomas Kohlbrenner erster Kassier, Diana Merkle seine Stellvertreterin, Dominik Vogt zweiter Beisitzer und Hermann Burger weiterhin Jugendleiter. Für Peter Baumgartner, der eine Pause einlegen möchte, wurde Paco Exposito für ein Jahr zum neuen Spielbetriebsleiter gewählt. Kassenprüfer bleiben Martin Matt und Berthold Schmid.

Man gehe mit Zuversicht in die neue Saison und ein wichtiges Ziel sei der Klassenerhalt, so Vorsitzender Schmid schon mit Blick nach vorne. Eine Rückschau auf die erfolgreich verlaufene Saison überließ er seinen Vorstandskollegen. Über die sportlich aktiven Herrenmannschaften berichtete Spielbetriebsleiter Peter Baumgartner. Natürlich bezeichnete er den Aufstieg der ersten Mannschaft unter Trainer Oliver Baumgartner als den Höhepunkt im vergangenen 40. Vereinsjahr. Besonders das entscheidende Aufstiegsspiel als Vizemeister, das man von einer starken Fangemeinschaft begleitet, beim VfR Horheim-Schwerzen mit 5:2 gewann.

Um die Zukunft des FCB müsse man sich keine Sorgen machen, stellte Jugendleiter Hermann Burger in seinem Bericht zu den Nachwuchsteams zuversichtlich fest. Die sieben Jugendmannschaft hätten mit unterschiedlichen Tabellenplätzen gut abgeschnitten. Seine Anerkennung galt den Jugendtrainern, die insgesamt gut Arbeit geleistet hätten. Bemerkenswert, so der Jugendleiter, dass die acht jugendlichen Flüchtlinge beim FCB für die Trainer auch eine sprachliche Herausforderung seien. Für das Damenteam stellte Trainer Bernd Schäuble fest, dass man als Tabellendritter der vergangenen Saison mit Zuversicht die neue angehe.

Über die gesellschaftlichen Aktivitäten des FCB informierte rückblickend Schriftführer Andreas Keller. Er bezeichnete das dreitägige Jubiläumsfest als vollen Erfolg und die schon traditionelle Jahresfeier als einen wichtigen Beitrag zur intakten Vereinsgemeinschaft. Über die neue Bouleabteilung blickte deren Leiter Gottfried Jungblut zurück. Bei einem der Turniere mit Teams aus der Regionalliga Süd hätte man auf dem heimischen Bouledrome hochklassiges Boule geboten bekommen. Kassier Thomas Kohlbrenner präzisierte die Einnahmen und Ausgaben zu den FCB-Finanzen. Trotz hoher Ausgaben für Reparaturen und Pflasterung der Außenanlage konnte er eine erfreuliche Bilanz vorweisen. Die Kassenprüfer Martin Matt und Berthold Schmid bestätigten dem Rechner eine tadellose Finanzverwaltung, bei der alles in bester Ordnung sei.

Präsident Manfred Eckert bescheinigte dem FCB-Vorstand sowie allen Trainern wieder gute Arbeit für den Verein geleistet zu haben. Dies unterstrich Bürgermeister-Stellvertreter Hubert Matt im Namen der Gemeinde voll und ganz. Der FCB sei ein gut funktionierender Verein und könne auf die Unterstützung der Gemeinde Rickenbach rechnen, betonte Matt. Seine beantragte Entlastung für den Gesamtvorstand fand absolute Einstimmigkeit.

Der 1977 gegründete FC Bergalingen hat derzeit 490 Mitglieder. Vorsitzender ist weiterhin Martin Schmid. 1998 wurde der FCB vom DFB mit dem "Sepp-Herberger-Preis" ausgezeichnet. Weiter Infos unter Telefon 07765/917 87 71 oder per E-Mail (vorstand@fc-bergalingen.de).