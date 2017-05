Rickenbach FC Bergalingen feiert 40-jähriges Bestehen

Bei der großen Vereinsfeier überzeugt die eigens gegründete Vereinskapelle musikalisch. Bei den anschließenden Spielen besiegen die motivierten "Geburtstagskinder" die Gäste Obersäckingen und Dachsberg mit 5:0 und 2:0.

Rickenbach – Glückwünsche, Geschenke und Ehrungen gab es reichlich beim Fest zum 40-jährigen Bestehen des FC Bergalingen am vergangenen Wochenende. Das größte Geschenk war aber vermutlich das Wetter: passend zum ersten Spiel des Festwochenendes strahlte die Sonne auf den Kunstrasenplatz.

So schön war das Wetter, dass die zahlreichen Ehrengäste dann zum sonntäglichen Festakt erst gar nicht ins Zelt finden wollte. Standesgemäß gab dann Vereinspräsident den Anpfiff zum Festakt mit der Trillerpfeife und schnelle waren alle Bänke im Festzelt besetzt. So verpasste auch niemand eine Weltpremiere: die Kapelle des FC Bergalingen bewies eindrucksvoll, dass der Verein nicht nur sportliche Talente aufzuweisen hat. Die so gewonnene Aufmerksamkeit nutzte Vorsitzender Martin Schmid für einen kurzweiligen Rückblick auf vier Jahrzehnte Vereinsgeschichte, die vor 40 Jahren auf einem einfachen Acker begonnen hatte. Heute sei der Verein mit 450 Mitgliedern, einem modernen Kunstrasenplatz mit Flutlichtanlage bestens aufgestellt, so Martin Schmid. Besonders an die erfolgreiche Jungendmannschaft, die bis heute 22 Meisterschaften nach Hause bringen konnte und die kürzlich den Sprung in die Bezirksliga schaffte, sei ein Aushängeschild des Vereins. "Ein herzliches Dankeschön an alle ehrenamtlichen Betreuer, die mit mindestens sieben Arbeitsstunden in der Woche all das möglich machen", so Martin Schmid an seine Vereinskollegen.

Viel Lob gab es auch von Bürgermeister Dietmar Zäpernick: "Der Verein steht mit seinen 40 Jahren mit beiden Beinen fest auf dem Boden, ein großes Kompliment dafür". Besonders die vorbildliche Jugendarbeit mache den Verein über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt. Das durfte auch der MV Bergalingen feststellen: "Wir werden bei unseren Auftritten immer auf den FC angesprochen. Und wir sind stolz darauf zu sagen: Wir sind aus dem Dorf, wo es den FC Bergalingen gibt", so der Vorsitzende Bernd Jägle, der als Geschenk für die lange Verbundenheit ein Bild fürs Vereinsheim überreichte.

Geschenke brachte auch Hubert Matt von der Luftsportgemeinschaft mit. Im Namen aller Sponsoren und Freunde gab es Glückwünsche und zusammen mit Bauunternehmer Karl Schmid eine satte Spende von 1000 Euro für die Jugendarbeit. Zusätzlich gab es jeweils 150 Euro und ebenso herzliche Glückwünsche von Feuerwehr und Landfrauen. "Wir können stolz sein auf einen so gut aufgestellten Verein", so Matt. Bevor es dann zum gemütlichen Teil überging, hatte sich der Vorstand noch eine besondere Überraschung einfallen lassen: Für seine außergewöhnlichen Leistungen für den Verein wurde Präsident Manfred Eckert als fünftes Ehrenmitglied des Vereins ausgezeichnet. Eine gelungene Überraschung, so Eckert sichtlich gerührt. "Ich habe die Arbeit immer gerne gemacht, es macht mir einfach unheimlich Spaß". Die mit guten Essen, Kuchen und Musik vom MV Bergalingen gestärkten Gäste feuerten anschließend noch mit voller Energie die erste und zweite Mannschaft des FC an, die ihre Gegner SV Obersäckingen und den FC Dachsberg 2 dann auch mühelos mit 5:0 und 2:0 besiegten.

Ehrungen

Für zehn Jahre: Rolf Joist, Claudia Kammerer, Helga Kammerer, Andreas Keller, Oliver Kisch, Michael Kothe, Sabrina Lauber, Karin Meier, Julian Matzner, Barabara Schmid, Stefan Strittmatter, Stefan Strittmatter, Urs Schmidt, Niklas Schneider, Jan Bächle, Jonathan Stirn, Jannik Vigt, Yvonne Allgaier, Daniel Eckert, Matthias Scheibengruber, Thorsten Schneider, Jennifer Völke, Nicola Primoschitz, Flroian Eckert und Marius Gugelberger.

Rolf Joist, Claudia Kammerer, Helga Kammerer, Andreas Keller, Oliver Kisch, Michael Kothe, Sabrina Lauber, Karin Meier, Julian Matzner, Barabara Schmid, Stefan Strittmatter, Stefan Strittmatter, Urs Schmidt, Niklas Schneider, Jan Bächle, Jonathan Stirn, Jannik Vigt, Yvonne Allgaier, Daniel Eckert, Matthias Scheibengruber, Thorsten Schneider, Jennifer Völke, Nicola Primoschitz, Flroian Eckert und Marius Gugelberger. 25 Jahre: Rolf Bachnagel, Timo Mutter, Werner Rüschoff, Wolfgang Schäuble, Klaus Keller, Bernhard Kohlbrenner, Norbert Lauber, Rolf und Claudia Rieger.

Rolf Bachnagel, Timo Mutter, Werner Rüschoff, Wolfgang Schäuble, Klaus Keller, Bernhard Kohlbrenner, Norbert Lauber, Rolf und Claudia Rieger. 40 Jahre: Albert Albiez, Friedhelm Albiez, Norbert Albiez, Eugen Frommherz, Hubert Gräfe, Werner Huber, Ernst Kammerer, Manfred Kammerer, Josef Lauber, Udo Marotz, Hubert Matt, Rudold Metzger, Josef Pfeiffer, Alois Schatz, Emil Schmid, Karl Schmid, Fridolin Ücker, Werner Vogt und Isolde Singer.

Albert Albiez, Friedhelm Albiez, Norbert Albiez, Eugen Frommherz, Hubert Gräfe, Werner Huber, Ernst Kammerer, Manfred Kammerer, Josef Lauber, Udo Marotz, Hubert Matt, Rudold Metzger, Josef Pfeiffer, Alois Schatz, Emil Schmid, Karl Schmid, Fridolin Ücker, Werner Vogt und Isolde Singer. Gründungsmitglieder: Karlheinz Bächle, Wolfgang Bächle, Klaus Eckert, Siegfried Eckert, Herbert Frommherz, Franz Jägle, Martin Matt, Werner Morath, Francesco Mura, Josef Schleicher, Berthold Schmid, Stefan Schmid, Heinz Singer, Josef Vogt, Hermann Burger und Bruno Müller.

Bildergalerie im Internet: