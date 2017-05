Rickenbach, Herrischried Eine oder zwei Schulstellen?

Der Gemeinderat Rickenbach beschließt am Dienstag über die Auflösung der Grundschul-Außenstelle. Die Entscheidung betrifft auch die Familien in der Nachbargemeinde Herrischried

Rickenbach/Herrischried (von) Über die Auflösung der Grundschulaußenstelle Willaringen entscheidet der Gemeinderat Rickenbach in seiner Sitzung am Dienstag, 16. Mai, um 19.30 Uhr im Rathaus Rickenbach. Weil ab dem Schuljahr 2017/18 in Rickenbach auch die Grundschüler aus der Nachbargemeinde Herrischried unterrichtet werden, hat die Entscheidung auch Konsequenzen für dort lebende Familien.

Im November 2016 hatte das Regierungspräsidium Freiburg einem Konzept der beiden Gemeinden zugestimmt, wonach künftig die Schüler der Sekundarstufe ab Klasse 5 an der Gemeinschaftsschule Hotzenwald in Herrischried unterrichtet werden sollen, die Grundschüler alle in Rickenbach. Doch gibt es in Rickenbach zwei Grundschulschulstellen. In Rickenbach selbst werden bisher die Klassen 3 und 4, an der Außenstelle im Ortsteil Willaringen die Klassen 1 und 2 unterrichtet.

Würde diese Teilung beibehalten, müssten die Herrischrieder Erst- und Zweitklässler mit dem Schulbus oder mit Privatautos über Rickenbach den weiteren Weg bis Willaringen fahren. Angesichts solcher Befürchtungen in der Nachbargemeinde hatte der Rickenbacher Bürgermeister Dietmar Zäpernick im März versichert, es sei klar, dass diese Kinder aus Herrischried nicht in Willaringen beschult würden.

Nun schlägt Zäpernick seinem Gemeinderat die Auflösung der Außenstelle vor. "Im Rahmen der laufenden Schulentwicklungsprozesse ist es wünschenswert, dass alle Klassen möglichst bald am Standort Rickenbach zusammengeführt werden", schreibt er in den Sitzungsunterlagen. Die Aufteilung auf zwei Standorte erschwere den Austausch zwischen den Schülern, Absprachen unter den Lehrern und die Personalplanung der Schulleitung. Ziel der neuen Ganztagsschule sei es, dass sich alle Kinder und Lehrer als Teil einer Schule beider Gemeinden verstünden.

Doch ist bisher noch unklar, zu welchem Zeitpunkt die Außenstelle überhaupt aufgelöst werden könnte. Dies sei "von schulorganisatorischen Planungen" abhängig, heißt es im Beschlussvorschlag des Bürgermeisters.

Die Frage des Fortbestehens der Willaringer Schule hat auch Konsequenzen auf den Umfang des geplanten Umbaus des Schulgebäudes Rickenbach. Eine Weiternutzung der Außenstelle würde das Bauvolumen an der Stammschule verringern, so Zäpernick in der Sitzungsvorlage. Doch sei es auch aus Sicht der Schulbauförderung denkbar, die Außenstelle aufzulösen.