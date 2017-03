Rickenbach Einbruch: Unbekannte steigen in Fischerhütte in Rickenbach ein

Einbruch: Unbekannte steigen in Fischerhütte in Rickenbach ein

Einen Fernseher und diverse andere Gegenstände haben Unbekannte bei einem Einbruch in die Rickenbacher Fischerhütte entwendet. Die Tat hat sich laut Polizei bereits in der Zeit zwischen Dienstag und Donnerstag ereignet.

Rickenbach – Unbekannte Täter sind in die Fischerhütte in Rickenbach eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hat sich die Tat bereits zwischen Dienstag und Donnerstag ereignet. Durch das Durchschneiden des Maschendrahtzauns gelangten die Täter auf das Gelände und hebelten an der Hütte einen Fensterladen auf, so die Polizei in ihrem Bericht. Danach schlugen sie eine Scheibe ein, entriegelten das Fenster und stiegen ein. Im Weiteren haben die Täter demnach die Hütte durchsucht. Nach den bisherigen Feststellungen wurden ein Fernseher, ein Weidekorb und der Ersatzschlüssel entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro.