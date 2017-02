Rickenbach Ein Schreiben des Regierungspräsidiums bringt erste Klarheit über die Grundschule Rickenbach

Das Regierungspräsidium billigt das Organisationskonzept der Grundschule Rickenbach und der Gemeinschaftsschule Hotzenwald. Die Raumplanung und eventuelle Zuschüsse sind allerdings noch offen.

Rickenbach – Das Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung Schule und Bildung, hat den schulorganisatorischen Maßnahmen in Rickenbach und Herrischried zum Schuljahr 2017/18 zugestimmt. „Künftig werden alle Schüler der Sekundarstufe der Gemeinschaftsschule Hotzenwald in Herrischried unterrichtet. Die Grundschüler aus den Schulbezirken Rickenbachs und Herrischried werden künftig an der Grundschule Rickenbach unterrichtet“, heißt es in einem Schreiben vom 18. November 2016 aus Freiburg, das der Rickenbacher Grundschulrektor Bernd Mugrauer am Dienstag dem Gemeinderat vorstellte.

„Der Beschluss bringt Klarheit, aber auch Arbeit mit sich“, sagte Mugrauer. In dem Schreiben wird der „Weiterführung der Gemeinschaftsschule Hotzenwald als selbstständige Gemeinschaftsschule der Sekundarstufe Klassen 1 bis 5“ sowie „der Erweiterung des Schulbezirks der Grundschule Rickenbach um den ehemaligen Schulbezirk der Grundschule an der Gemeinschaftsschule Hotzenwald in Herrischried“ zugestimmt. „Ich freue mich, dass wird den Beschluss vom Regierungspräsidium vorliegen haben und entsprechend handeln können“, sagte Mugrauer.

Aber: „Mit dieser Zustimmung wird keine Entscheidung darüber getroffen, wann und in welcher Höhe ein Zuschuss für erforderlich werdende Baumaßnahmen gewährt werden kann“, heißt es weiter aus Freiburg. Dazu Mugrauer: „Wir möchten den Raumbedarf fürs nächste Jahr planen und gemeinsam überlegen, welche Räume zur Verfügung stehen.“ Sein Wunsch sei es, „dass die ersten Klassen im kommenden Schuljahr an einem gemeinsamen Standort starten“. Gemeinderat Peter Kermisch stellte dazu klar: „Für mich ist es wichtig, dass dieser gemeinsame Standort in Rickenbach ist.“ Was mit der Grundschule in Willaringen geschieht, kam nicht zur Sprache.

Immerhin: „Wir sind schon weit und stehen auch mit der SBG in Kontakt, damit wir Verbindungslösungen finden“, so Mugrauer. Offen blieb auch, ob es genügend Schüleranmeldungen geben wird. Die Grundschule Rickenbach sollte dreizügig sein, um die Übergangsquote auf die Gemeinschaftsschule zu gewährleisten. Was bedeutet, dass etwa 60 Schüler die Grundschule besuchen sollten. Ob diese Zahl erreicht wird, ließ Mugrauer offen. „Wir haben die Kinderzahlen, aber andere Zahlen fehlen“, sagte er, „bis Mitte März werden wir die Schulanmeldungen haben“. Dann werde es an die Raumplanung gehen. Am Ende der Sitzung warf Gemeinderat Ehrfried Mutter – er war während Mugrauers Ausführungen nicht anwesend – ein, das Regierungspräsidium habe die Raumplanung zurückgewiesen, „weil der Raumbedarf zu groß sei“. Zu dem Zeitpunkt war Bernd Mugrauer nicht mehr im Sitzungssaal. Auch Bürgermeister Dietmar Zäpernick fehlte aus Krankheitsgründen. Gemeinderat Andreas Vogt wies Mutters Hinweis hingegen energisch zurück: Was aus Freiburg gekommen ist, wertete er als „ein positives Signal“.