Rickenbach-Egg Ehemaliger Chefarzt der Eggbergklinik, Georg Deri, feiert seinen 80. Geburtstag

Georg Deri, Mitbegründer der Bad Säckinger Eggbergklinik und Fachmann für Lymphologie, wird 80 Jahre alt.

Der Mitbegründer der Bad Säckinger Eggbergklinik, Chefarzt Georg Deri, feiert am Mittwoch, 4. Januar, in seinem Eigenheim in Egg seinen 80. Geburtstag. Seit Oktober 1981 war er an der Klinik tätig und galt als einer der besten auf dem Fachgebiet der Lymphologie. „Er hat die Eggbergklinik zu bundesweit anerkanntem Erfolg, sowohl als Krankenhaus, als auch als Rehaklinik, verholfen“, sagte bei seiner Verabschiedung im Januar 2003 der damalige Klinik-Geschäftsführer Jürgen Seufert.

In Ungarn erblickte Georg Deri das Licht der Welt. Nach dem Abitur studierte er Medizin und legte dann im Krankenhaus in Budapest die Facharztprüfung ab. Seine spätere Ehefrau Ilona absolvierte mit ihm das Medizinstudium. 1970 wurde geheiratet. 1974 siedelte das Paar in die Bundesrepublik Deutschland über. In Bad Windsheim in Oberfranken wohnte die Familie dann.

In Bad Waldsee arbeitete Georg Deri als Facharzt der inneren Medizin. 1981 kam er mit der Familie nach Bad Säckingen. Die Eggbergklinik war noch nicht ganz fertig, als Georg Deri die Chefarztstelle übernahm und seine Frau Oberärztin in der Rheumatologie wurde. „Für uns Beide war diese Anstellung eine Lebensaufgabe“, sagt Georg Deri.

Gerne denkt der Jubilar an seine 22-jährige Dienstzeit in der Eggbergklinik. Ein gutes Team an Mitarbeitern habe dafür gesorgt, dass es auch mit Behörden nie Probleme gab. Als Lehrinstitut für Lymphologie habe die Eggbergklinik ein großes Ansehen genossen. Zu den besonderen Freuden von Georg Deri gehört aber auch, dass sein Nachfolger als Chefarzt, Heinrich Hakuba, bereits bei ihm als Assistenzarzt tätig war, 1998 Oberarzt wurde und dann seine Nachfolge als Chefarzt antrat.

Mit seinem Eintritt in den Ruhestand eröffneten sich für Georg Deri die Möglichkeiten, seinen vielfältigen Hobbys zu frönen. Zusammen mit seiner Frau, die gleichzeitig in den Ruhestand ging, unternahm er vielfach Urlaubsreisen, die vom Jubilar in Fotos und Filmen festgehalten wurden. Dies bietet für den 80-Jährigen heute vielfach Gelegenheit, die Erlebnisse in Erinnerung zu rufen. In der geschmackvoll eingerichteten Wohnung mit einer üppigen Blumenpracht fühlt sich der Jubilar sichtlich wohl. Vielfach kommen Verwandte und Bekannte zu Besuch. Seine Hauptaufgabe ist derzeit die Pflege seiner kranken Frau.

In Egg gefällt es dem Jubilar gut. Er ist auch sehr froh darüber, dass er immer noch problemlos mit dem Auto unterwegs sein kann und so auch für die Besorgungen keine fremde Hilfe in Anspruch nehmen muss.

Zum Geburtstag gratulieren auch viele Freunde und Bekannte und schließen sich so den guten Wünschen der Familie mit den vier Enkelkindern an.