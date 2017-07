Rickenbach Dorfhelferinnenstation: Erstmals ein Plus von 787 Euro

Dorfhelferinnenstation: Erstmals ein Plus von 787 Euro

Wenn Mütter ausfallen, krank werden, springen sie ein: die Dorfhelferinnen. Und das schon seit 62 Jahren. Nun erwirtschaftete im vergangenen Jahr (2015) die Dorfhelferinnenstation Bad Säckingen-Rickenbach-Wehr erstmals seit ihrer Gründung einen leichten Überschuss. Dies wurde bei der Kuratoriumssitzung am Dienstag in Rickenbach bekannt.

Jahrzehntelang lag die Defizitquote der von Kassen, Kirchen, Städten und Gemeinden getragenen Station durchschnittlich bei rund 8800 Euro. Dem steht 2015 erstmals ein Plus von 787 Euro entgegen. „Zahlen die Krankenkassen endlich, was sie zahlen sollten?“, wollte Bürgermeister Michael Thater wissen.

Tatsächlich sei der Überschuss auf die erweiterte Kostenübernahme seitens der AOK zurückzuführen, die seit 2015 Einsätze häufiger und sogar zum Teil rückwirkend nahezu kostendeckend anerkenne, berichtete Franziska Hummel, Fachbereichsleiterin vom Dorfhelferinnenwerk Sölden.

So tragen die Kassen mittlerweile knapp 87 Prozent der Einsätze, das sind zehn Prozent mehr als noch 2009. Damit sei man einen großen Schritt vorangekommen, jedoch sei die gewünschte komplette Kostendeckung seitens der Krankenkassen noch nicht erreicht, so Franziska Hummel. Kuratoriums-Vorsitzender Georg Keller begrüßte die positive Entwicklung. Ebenfalls gestützt werde das Recht auf eine Familienhilfe seit Kurzem vom neuen Krankenhausstrukturgesetz, das vorsieht, dass eine Hilfe nicht nur bei stationärer Behandlung, sondern auch bei ambulanter Behandlung für bis zu 26 Wochen angefordert werden kann. Die Nachfrage sei jedoch nicht daraufhin angestiegen.

„Viele wissen nicht einmal, dass sie ein Recht auf eine Familienhilfe haben und klopfen erst an, wenn es fast zu spät ist“, weiß Heike Meichel, Einsatzleiterin aus Rickenbach. Die Dorfhelferinnen können dies gut nachvollziehen, da sich niemand in einer schwierigen Situation gern in die Karten schauen lässt.

Umso wichtiger seien Multiplikatoren, wie Schulrektoren, Kindergartenleiter, Ärzte, Pfarrer und Gemeindemitarbeiter mit offenen Ohren, die immer wieder auf das Hilfsangebot hinweisen, erklärten Georg Keller und Michael Thater. Künftig wollen die Gemeinden auch in ihren Mitteilungsblättern auf die Helferinnen aufmerksam machen.

Unter der Wahlleitung von Dekan Peter Berg wählten die Kuratoriums-Mitglieder einstimmig wieder Georg Keller zu ihrem Vorsitzenden.

Dorfhelferinnenstation

Weitere Infos finden Sie unter: www.dorfhelferinnenwerk.de

Die Einsätze der Dorfhelferinnenstation Bad Säckingen-Rickenbach-Wehr belaufen sich momentan in der Region auf rund 260 000 Stunden jährlich. Am häufigsten gerufen werden die Helferinnen, wenn Mütter aufgrund von Krankheit oder Krankenhausaufenthalten ausfallen (65 Prozent), gefolgt von Entbindungen (20 Prozent) und Kuraufenthalten (acht Prozent) und anderen Gründen (Rest). Bei 65 Prozent der Einsätze bleiben die Helferinnen zur Kinderbetreuung und Haushaltshilfe zwischen vier bis sieben Stunden täglich in der Familie.