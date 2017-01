Rickenbach Diskussion um Umbau des Rickenbacher Rathauses

Gestaltung des Rickenbacher Rathauses sorgt in der Gemeinderatssitzung für reichlich Gesprächsstoff.

Rickenbach (psc) Der Umbau des Rickenbacher Rathauses gab in der Gemeinderatssitzung am Dienstag viel zu diskutieren. Im Vordergrund standen die baulichen Eingriffe, es ging aber auch um die Entscheidungskompetenz des Rates in punkto Gestaltung. Die hatte Gemeinderat Andreas Vogt nach einer zähen Auseinandersetzung über den Standort des Aufzuges in die künftige Arztpraxis im Obergeschoss und einem zweiten Zugang vom geplanten Parkdeck zum Rathaus in Frage gestellt. "Wir sollten aufhören, um Gestaltungssachen zu diskutieren", sagte Vogt. Das letzte Wort gehöre dem Architekten, fand er. Es sei unglücklich, wenn über gestalterische Maßnahmen im Gemeinderat entschieden wird, so Vogt. Wogegen Werner Schlachter protestierte. "Ich fühle mich übergangen", sagte er, "ein klein wenig Mitspracherecht sollten wir haben". Dennoch: Vogt stellte den Antrag, dass der Architekt diejenige Planung umsetzen soll, die diesem und der Verwaltung am sinnvollsten erscheine. Die Mehrheit des Rates stimmte jedoch dagegen.

Vogts Antrag waren mehrere Änderungsvorschläge aus dem Gemeinderat über den Standort des Aufzuges – inner- oder außerhalb des Rathauses – vorausgegangen. Hinzu kam der Vorschlag von Volker Matt, behindertengerechte Parkplätze auf dem Parkdeck sowie von dort einen zusätzlichen Zugang zum Rathaus zu schaffen. Bürgermeister Dietmar Zäpernick fand dies jedoch "übertrieben, weil wir dann zwei Zugänge hätten".

Gemeinderat Walter Waßmer erklärte: "Ich sehe darin keinen Sinn, da direkt vor dem Rathaus drei bis vier behindertengerechte Parkplätze ausgewiesen werden." Ebenso Hubert Strittmatter, der zudem zu bedenken gab, dass behindertengerechte Parkplätze im Parkdeck "viel Platz benötigen". Worauf Bürgermeister Zäpernick ein Stimmungsbild wünschte. Das Ergebnis: sieben Räte stimmten für einen zusätzlichen Eingang, bei 15 Stimmberechtigen war dieser Vorschlag somit abgelehnt.

Architekt Martin Lauber hatte dem Gemeinderat vier Varianten über den Standort des Aufzuges in das Obergeschoss vorgestellt, auch hierbei gab es Diskussionsbedarf. Am Ende einigte der Gemeinderat sich auf die Variante, bei der der Aufzug je zur Hälfte im Treppenhaus und außerhalb des Rathauses zu stehen kommt. Dafür muss die jetzige, zu breite Treppe weichen. Sie wird durch eine schmalere ersetzt. Der Lift wird das Unter-, das Erd- und das Obergeschoss miteinander verbinden. Vom Erdgeschoss aus wird er auch dann ins Obergeschoss nutzbar sein, wenn die Verwaltung geschlossen ist. Aus den drei Wohnungen im Obergeschoss werden zwei gemacht. Die kleinere Wohnung in der Mitte wird Teil der Praxis.

Die Kosten

Das kostet der Rathausumbau: 220 000 Euro für den Aufzug mit neuer Treppe; 230 000 Euro für die Sanierung der Wohnungen im Obergeschoss; 150 000 Euro für die Arztpraxis – macht in der Summe 600 000 Euro (im Haushalt 2017 veranschlagt). Die Kosten für das Parkdeck sind mit 370 000 Euro (ebenso in 2017) veranschlagt. Das macht insgesamt rund eine Million Euro. Dafür sind Zuschüsse von bis zu 40 Prozent, also zwischen 350 000 und 400 000 Euro, möglich. Der Umbau der Verwaltung im Erd- und Untergeschoss ist bereits im Haushaltsplan 2016 mit 680 000 Euro veranschlagt worden. Rund die Hälfte davon ist verbaut worden, der Rest wird in das laufende Jahr übertragen.