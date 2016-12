Rickenbach Die bestimmenden Themen 2016 reichen vom Rathaus über Schule bis Windkraft

Rathaus: Zur Großbaustelle ist auch das Rickenbacher Rathaus geworden. 680 000 Euro soll das Vorhaben kosten. Weitere 600 000 Euro wird der für 2017 vorgesehene Umbau des Rathaus-Obergeschosses in eine Arztpraxis mit Treppe und Aufzug im Innenbereich kosten. 216 000 Euro können dafür als Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm kalkuliert werden. Allerdings muss die Gemeinde in eine Vorfinanzierung treten, da die Auszahlung des Zuschusses erst 2018 möglich ist. Ebenfalls geplant ist ein Parkdeck für das Rathaus und die Ärztepraxis mit 35 Parkplätzen zu 370 000 Euro, wobei ein Zuschuss in Höhe von 176 000 Euro gewährt wird. In die neue Praxis wird die Gemeinschaftspraxis Boettcher & Höller (Laufenburg/Herrischried) einziehen. Bis der Umbau fertig ist, werden die Ärzte in der bis Ende dieses Jahres von Rolf Joist geführten Praxis in Willaringen tätig sein. Boettcher & Höller wollen dort um den 8. Januar 2017 einziehen.