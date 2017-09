Rickenbach Die Schulen auf dem Hotzenwald und in Todtmoos starten mit zufriedenstellender Besetzung

Die Schulen auf dem Hotzenwald und in Todtmoos starten mit zufriedenstellender Besetzung

Bald kehrt wieder Leben in die Schulen auf dem Hotzenwald ein. Der Pflichtbereich ist nicht vom Lehrermangel betroffen.

Die Schulen auf dem Hotzenwald blicken dem Schulbeginn am Montag zuversichtlich entgegen. Die Pflichtbereiche können alle abgedeckt werden. Nur an einzelnen Stunden, wie im AG-Bereich und beim Nachmittagsunterricht, sei der landesweite Lehrermangel spürbar, lautet der Grundton der fünf Rektoren. Die meisten Anmeldungen verzeichnet die Grundschule Rickenbach mit 255 Anmeldungen, dicht gefolgt von der Gemeinschaftsschule Hotzenwald in Herrischried mit 220 Schülern.