Rickenbach/Willaringen Die Praxisgemeinschaft Boettcher & Höller nimmt in Willaringen die Arbeit auf

Die Praxisgemeinschaft Boettcher & Höller hat nach Standorten in Herrischried und Laufenburg nun auch in Willaringen eine Zweigstelle eröffnet. Ende des Jahres soll der Umzug ins sanierte Rathaus Rickenbach erfolgen.

Die Praxisgemeinschaft Boettcher & Höller hat am gestrigen Montag die Arbeit in Willaringen aufgenommen. Die Ärzte sind ab sofort in der von Rolf Joist bis Ende 2016 geführten Praxis tätig. Vergangene Woche waren Olaf Boettcher und sein Team noch mit Umbauarbeiten beschäftigt. Unter anderem wurden die Wände neu gestrichen und neue Gardinen angebracht, auch die PC-Technik wurde erneuert.

Ende November 2016 hatte Rickenbachs Bürgermeister Dietmar Zäpernick den Gemeinderat mit der Nachricht überrascht, dass die Praxisgemeinschaft Boettcher & Höller mit Sitzen in Laufenburg und Herrischried nun auch in Rickenbach tätig werden will. Der Plan sieht vor, dass die Ärzte frühestens Ende dieses Jahres in das Obergeschoss im Rathaus Rickenbach einziehen werden. Bis dahin praktizieren sie in der Praxis in der Gemeindehalle Willaringen. Boettcher & Höller hatten auf Dietmar Zäpernicks Anfrage zuerst zurückhaltend reagiert. "Am Anfang haben wir gezögert", blickt Olaf Boettcher zurück. Jetzt ist er sicher, dass die richtige Entscheidung getroffen worden ist. Denn: In Rickenbach wird, nach der Fertigstellung der Praxis im Rathaus, quasi "ein Zentrum im Zentrum gebildet", so Boettcher.

Die Infrastruktur schätzt er als ideal ein: Rund 30 neue Parkplätze werden in Form eines Parkdecks beim Rathaus geschaffen, außerdem ist das Einkaufszentrum mit der Apotheke sowie zwei Banken um die Ecke – kurze Wege also. Hinzu kommt, dass im Rathaus ein Aufzug in die künftige Praxis führen wird. "Wir können dann unter modernen Bedingungen arbeiten", freut sich Olaf Boettcher. Er erachtet Bürgermeister Zäpernicks Konzept als "wegweisend für die künftige medizinische Versorgung des ländlichen Raumes". Boettcher sagt: "Die ländliche Versorgung wird nur noch über Verbünde gewährleistet sein." Dieses Rezept haben er und Marc Höller schon länger umgesetzt, indem sie mit mehreren Ärzten tätig sind – "ein Erfolgsmodell", ist Boettcher überzeugt. "Die Idee ist die, dass wir die Versorgung bündeln, deshalb sind wir bereits an mehreren Standorten tätig", erklärt er. Außerdem habe sich das Ärztebild ohnehin geändert, fügt er hinzu. "Der Doktor sitzt heute nicht mehr alleine an seinem Schreibtisch", weiß er. In der Zukunft werde "das gemeinsame Arbeiten an den Patienten" Vorrang haben.

In der Gemeinschaftspraxis Boettcher & Höller sind neben fünf Ärzten für Allgemeinmedizin drei Assistenten, die eine Fachausbildung absolvieren, tätig – auch dies ist ein Rezept gegen den Ärztemangel. Olaf Boettcher: "Wir bilden in der Praxis die Zukunft der medizinischen Versorgung aus."

Die Ärztegemeinschaft Boettcher & Höller besteht aus den Fachärzten für Allgemeinmedizin Olaf Boettcher (Lehrbeauftragter der Universität Tübingen und Universität Freiburg), Marc Höller und Birgit Leber (alle drei auch Notfallmedizin), Dieter Höller sowie Sven Kühne (Facharzt für Anästhesie, Schmerztherapie). In Willaringen und später in Rickenbach werden die Ärzte der Praxisgemeinschaft im rollierenden System für die Patienten da sein. Von Rolf Joist übernommen worden sind die medizinischen Fachangestellten Barbara Kaiser, Nadine Gersbach und Diana Menne. Unterstützt werden sie teilweise von Seda Mela.

Kontakt

Die Praxis in Willaringen befindet sich im Erdgeschoss in der Gemeindehalle. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr, Dienstag, 14 bis 16 Uhr, und Donnerstag, 17 bis 19 Uhr. Telefon: 07765/910 01, E-Mail: rickenbach@boettcheronline.de