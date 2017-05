Rickenbach-Bergalingen Die Kicker des FC Bergalingen bleiben stets am Ball und haben eine reelle Chance für den Aufstieg in die Kreisliga A

Die Kicker des FC Bergalingen bleiben stets am Ball und haben eine reelle Chance für den Aufstieg in die Kreisliga A

40 Jahre FC Bergalingen: Einige Fußballspieler schließen sich 1972 als Sportfreunde Bergalingen zusammen, animiert wurden sie dadurch durch die Erfolge der Nationalmannschaft bei den Weltmeisterschaften.

Seit nunmehr 40 Jahren wird beim FC Bergalingen dem runden Leder nachgejagt. Für die Fußballer aus dem Hotzenwald soll es in diesem Frühjahr aber gleich zwei Gründe zum Feiern geben. Von 19. bis 21. Mai wird zunächst der 40. Geburtstag des Vereins gebührend gewürdigt. Und so Glücksgöttin Fortuna den Spielern von Trainer Oliver Baumgartner hold ist, kann zum Saisonende auch der fünfte Aufstieg der Vereinsgeschichte bejubelt werden.

Fußball gibt es in Bergalingen allerdings nicht erst seit der Gründung des Fußballclubs im Jahr 1977. Animiert vom guten Abschneiden der Nationalmannschaft bei den Weltmeisterschaften 1966 in England und 1970 in Mexiko, spielten junge Männer in Bergalingen mit dem Gedanken, eine Mannschaft zu gründen. So schlossen sich 1972 einige Spieler unter der Führung von Bruno Müller, Josef Vogt, Guido und Berthold Schmid zu den Sportfreunden Bergalingen zusammen. Auf einer Wiese, die Klara Müller zur Verfügung gestellt hatte, richtete die neue Gruppe ab jenem Jahr ein Grümpelturnier aus.

Doch mit diesem lockeren Zusammenschluss wollten sich die Bergalinger Fußballer nicht begnügen. 28 Interessierte gründeten am 15. Januar 1977 im Gasthaus „Frieden“ den FC Bergalingen und wählten Bruno Müller zu ihrem ersten Vorsitzenden. Gespielt wurde fortan auf dem bewährten, kleinen Platz zwischen Bergalingen und Hütten. Umkleideräume und Duschen gab es in jener Zeit allerdings nur in der Rickenbacher Schulsporthalle.

Karl-Heinz Bächle war es vorbehalten, beim ersten offiziellen Spiel des FC Bergalingen das erste Tor für den neuen Verein zu erzielen. Dennoch ging das Spiel gegen den SV Niederhof II mit 1:2 verloren. Die sportlichen Erfolge stellten sich Ende der 80er-Jahre ein. Die Saison 1987/88 beendete der FC Bergalingen als Meister und Aufsteiger in die Kreisliga A.

Das gleiche Kunststück wiederholte der Verein im Spieljahr 1992/93. War diesen Titelgewinnen jeweils nur ein Jahr in der höheren Klasse beschieden, etablierte sich die Mannschaft nach dem Meistertitel im Sommer 1995 endgültig in der Kreisliga A. Erst im verflixten siebten Jahr, im Sommer 2001, stiegen die Fußballer vom Hotzenwald wieder ab. Der vierte Meistertitel in der Kreisliga B wurde am Ende der Saison 2004/05 gefeiert. Seit dem neuerlichen Abstieg 2010 spielt der FC Bergalingen in der Kreisliga B stets eine führende Rolle und hat in diesem Sommer gute Chancen, zum fünften Mal in die Kreisliga A aufzurücken.

