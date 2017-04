Rickenbach Die Hasen sind los: Österliche Deko in Rickenbach

Es gibt wohl in Rickenbach Damen und Herren, die sich aufs Dekorieren verstehen. Passend zu Ostern tummeln sich einige Hasen in der Kirchstraße.

Was zur Weihnachtszeit möglich war, geht auch an Ostern. Das dachten sich wohl einige Damen und Herren aus Rickenbach, die sich aufs Dekorieren verstehen. Im Dezember hatten sie die Kirchstraße mit Sternen und Päckchen geschmückt, was besonders im Schnee nett aussah und bis Januar hielt. Jetzt, nach einer Dekorationspause, zeigt sich Rickenbach erneut von seiner besten Seite, tummeln sich doch ebenfalls in der Kirchstraße jede Menge Hasen.



Wo sonst nur ein schnödes Parkverbotschild hängt, schaut ein Hase keck aus einem von bunten Eiern umringten Körbchen. Zwei Häuser weiter scheinen zwei lachende Hasen die Straße überqueren zu wollen, zuversichtlich, dass das vorgeschriebene Tempo von 30 tatsächlich eingehalten wird. Meister Lampe hängt auch am Pfarrheim, während andernorts farbige Osterkörbe die Fassaden zieren.



Das alles sieht putzig aus und zeigt, wie mit Farbe, Fantasie und etwas handwerklichem Geschick ein Ort ruckzuck an Attraktivität gewinnt. Nur schade, dass Ostern bald wieder vorbei ist. Die Rickenbacher Hasenschau dürfte gerne etwas länger dauern. Weil so viel Fröhlichkeit anstecken kann.



