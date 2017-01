Rickenbach Die Dorfhelferin  ein Leben im Namen der Familienhilfe

Margrit Eckert-Schneider ist seit über 40 Jahren als Dorfhelferin auf dem Hotzenwald aktiv. Die Rickenbacherin feiert am Montag ihr Dienstjubiläum.

Margrit Eckert-Schneider aus Rickenbach ist seit 25 Jahren Dorfhelferin mit Leib und Seele. Sie hat schon viele Familien gesehen und kommt immer dann, wenn Mütter krankheitsbedingt ausfallen. Am 2. Januar feiert sie ihr 25. Dienstjubiläum. Eigentlich ist sie aber schon seit 1975 beim Dorfhelferinnen Werk aktiv.

"Für andere da sein, sich um Kinder, Haus und Garten zu kümmern, das war schon immer meins. Darin habe ich meine Erfüllung gefunden", sagt die 60-jährige heute. Sie blickt zurück auf 41 Jahre voller bewegender Einsätze im Namen der Familienhilfe. Angefangen hatte alles nach der Lehre 1975 mit ihrer Stationierung in Herrischried. Für die gebürtige Rheinfelderin hielt das Landleben viele Herausforderungen und auch Überraschungen bereit. "Besonders der erste Winter hier oben war hart. Damit musste man erst mal klar kommen", erinnert sich Margrit Eckert-Schneider. Eine große Hilfe fand sie in ihrer Herrischrieder Kollegin, der späteren Einsatzleiterin Annemarie Schneider, heute 69, die sich noch gut und gerne an ihren Schützling von einst erinnert: "Margrit hatte immer ein gutes Händchen für Kinder. In den Familien wurde sie gerne empfangen."

Als Dorfhelferin hatte man damals überall im Dorf eine angesehene Stellung. "Die Herzlichkeit der Leute hat mir den Einstieg sehr erleichtert", sagt Margrit Eckert-Schneider. Als sie später, in den 1980er Jahren selbst eine Familie gründete, trat sie beruflich kürzer. Erst am 2. Januar 1992 stieg sie wieder beim Dorfhelferinnen Werk ein, diesmal unter der Stationsleitung Rickenbach-Bad Säckingen-Wehr.

Durch viele Haustüren war sie seither eingetreten, hatte Familien über schwierige Zeiten hinweg begleitet, war immer abrufbar, wenn anderswo Not an der Frau war. Einen Fall begleitete sie sogar zehn Jahre lang. "Das schweißt zusammen. Bis heute hält der Kontakt", nickt die Helferin. In dem vierköpfigen Stationsteam zählt sie heute zu den erfahreneren Kräften. Dass bisher das Verhältnis stets gepasst habe, verdanke sie auch ihrer besonnenen Art. "Ich bin nicht die Hektische. Man sagt, ich brächte Ruhe ins Haus", lacht sie.

Seit ihren beruflichen Anfängen habe sich jedoch viel verändert: "Unser Einsatzgebiet zieht heute viel größere Kreise. Hingegen ist unsere Freizeit heute geschützter als früher, wo es auch mal vorkam, dass man ganze Wochen bei einer Familie lebte", sagt die Jubilarin.

Dennoch waren Beruf und Familie nicht immer leicht zu vereinbaren gewesen, blickt sie zurück. Dass sie als Mutter dreier Kinder auch auswärts Familien bekocht, fremde Kinder gehütet und die Wäsche gemacht hatte, fand eben nicht immer Anklang in den eigenen vier Wänden. "Ich bin heute dankbar, dass mein Partner und die Familie meine Berufung akzeptieren und meine Arbeit mit einer guten Planung unterstützen." Mittlerweile ist sie privat als Oma so gefragt wie. Und das bisschen Freizeit reicht gerade, um hin und wieder als Heidewiibli die Theaterbühnen uff'm Wald unsicher zu machen.

Dorfhelferinnen

Seit 1954 gibt es den Beruf der Dorfhelferin. Ihm geht eine dreijährige Ausbildung mit staatlicher Prüfung voraus. Das Dorfhelferinnenwerk Sölden wird durch das Erzbistum Freiburg, die Krankenkassen sowie durch die politischen Gemeinden vor Ort gefördert. Eine Dorfhelferin können Familien oder landwirtschaftliche Betriebe nur über eine ärztliche Verordnung anfordern. Etwa bei Krankheit, bei Schwangerschaft und Entbindung oder aufgrund körperlicher oder seelischer Überforderung ist die Haushaltshilfe eine gesetzliche Leistung der Krankenkassen.

Weitere Informationen im Internet: