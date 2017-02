Bergalingen Die Dorffasnacht in Bergalingen findet erstmals am Fasnachtssamstag statt

Die Dorffasnacht in Bergalingen findet erstmals am Fasnachtssamstag statt

Die Terminverlegung der Dorffasnacht in Bergalingen von Rosenmontag auf Fasnachtssamstag geschieht aufgrund der Besucherzahlen der vergangenen Jahre. Der Kinderball soll auf jeden Fall erhalten bleiben.

Erstmals finden der Kinderpreismaskenball und der Narrenball in Bergalingen am Fasnachtssamstag, 25. Februar, statt. "Die Entscheidung, den Rosenmontag als Termin aufzugeben, war schwer, aber angesichts der Besucherzahlen unumgänglich. Es gibt so viele Kinder im Dorf, für die man den Ball erhalten will", erklärt Organisator Bernd Jägle die Gründe.

Der närrische Tag steht diesmal unter dem Motto: "Flower Power – jeder Quadratmeter zählt!" Dabei gehört der Nachmittag den Kindern. Um 13:11 Uhr treffen sich alle mit einem Instrument zum Narreneinsammeln am Schulhaus. "Egal ob groß oder klein, jeder darf mit seinem Instrument in den Narrenmarsch einstimmen, denn wir möchten eine Musiker-Fusion zustande bringen, wie man sie auch aus anderen Orten kennt", erklärt Bernd Jägle.

Nach der musikalischen Eröffnung findet der Kinderpreismaskenball für die bunt kostümierten kleinen Narren statt. Lustige Spiele und tolle Preise warten auf die Kinder. Ab 20:11 Uhr startet das närrische Programm für die Erwachsenen. Jeder, der dem Motto entsprechend verkleidet kommt (Flower Power – jeder Quadratmeter zählt), wird mit einem Freigetränk belohnt. Die schönste Biene auf der Blumenwiese wird mit einem Preis gekürt. Die "Fasnachtsfreunde" aus Bergalingen – bis jetzt eine reine Männertruppe aus dem Dorf – arbeitet schon fleißig am Programm. Es gibt Musik zum Tanzen und frisches Bier vom Fass.