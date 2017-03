Görwihl Der MV Rickenbach ist nach einem Dirigentenwechsel nun wieder auf einem guten Weg

Das Jugendorchester des Musikvereins 1860 Rickenbach feiert sein 25-jähriges Bestehen. Ein Jahr mit drei Dirigenten endet gut für das Orchester.

Der Musikverein 1860 Rickenbach hat Großes vor: Am Samstag, 8. April, führt er in der Willaringer Gemeindehalle sein Jahreskonzert mit dem Jugendorchester auf. Hintergrund ist das 25-jährige Bestehen des musikalischen Nachwuchses. „Auf die Jugend – 25 Jahre Jugendorchester“ lautet der Titel des Doppelkonzerts. Ralf Eckert hat die musikalische Leitung des Jugendorchesters, Stefan Wagner diejenige des Blasorchesters.

Für Wagner ist es der erste öffentliche Auftritt im Dienst des Rickenbacher Musikvereins. „Er arbeitet mit Leidenschaft und Engagement“, lobte MV-Vorsitzender Christian Kaeser bei der Hauptversammlung. Wagner sieht das Orchester auf einem guten Weg: „Wir sind technisch gewachsen, die Rechnung ist bis jetzt voll aufgegangen.“ Probenmüdigkeit, auf die der Durschnitt von 75 Prozent schließen lassen könnte, wies er zurück. Die Musiker zeigen Präsenz und sind bei der Sache, fand er.

Ähnlich sah dies Wagners Vorgänger Joachim Pfläging, der zuletzt das Weihnachtskonzert 2016 geleitet hat. „Es war ein intensives, musikalisch schönes Jahr“, saget er. Pfläging verwies auf ein Kuriosum: „2016 ging als Drei-Dirigentenjahr in die Geschichte ein.“ Nach dreijähriger Zusammenarbeit hatte Markus Tannenholz Jahr den Taktstock abgegeben. Pfläging sprang als Interimsdirigent ein, bis im Dezember Wagner verpflichtet wurde.

Bürgermeister Dietmar Zäpernick zeigte sich von der Mentalität im Musikverein beeindruckt. „Euer Verein ist der Hammer“, sagte er. Dies habe sich auch gezeigt, als nach dem Tod des Ehrenvorsitzenden Josef Schlachter vor fast einem Jahr „ruckzuck alle bereit waren, Verantwortung zu übernehmen“. Zäpernick weiter: „Nach außen hin wird der Musikverein Rickenbach als Spitzenverein wahrgenommen, er ist das Aushängeschild der Gemeinde Rickenbach.“ Der Verein biete den Jugendlichen eine musikalische Heimat.

Zurzeit hat der Musikverein 46 aktive Mitglieder im Blasorchester, mit den Passiv-, Förder- und Ehrenmitgliedern kommt er auf 230 Mitglieder. „Wir sind auf dem gleichen Niveau der Vorjahre“, stellte Schriftführer Armin Bühler fest, „das ist ein gutes Zeichen“. Der Verein trat nicht nur musikalisch in Erscheinung, sondern unter anderem auch als Ausrichter des Rickenbacher „Hördöpfelfäscht“, durch Bewirtung am Eggbergrennen oder als Papiersammler. Wobei die Altpapiersammlung nicht zufriedenstellend verlief. Der stellvertretende Vorsitzende Josef Schlachter sagte: „Wenn es so weitergeht, bricht uns diese Einnahmequelle weg.“

Gut sieht es beim Jugendorchester aus. Es hat derzeit 59 Mitglieder, das Durchschnittsalter liegt bei 15,6 Jahren. „Wir sind konstant unterwegs“, berichtete Jugendleiter Ralf Eckert, „das ist nicht selbstverständlich“. An der Versammlung gab es mehrere Ehrungen. Seit 15 Jahren sind Verena und Florian Wagner dabei, seit zehn Jahren Bjarne Florek, Johannes Huber, Silvia Huber, Leon Kiefer und Sharon Oberschmid.

Der Verein

Vorsitzender des Musikvereins 1860 Rickenbach ist Christian Kaeser, Telefon 07765/799 oder 0171/361 40 83. Stellvertreter ist Josef Schlachter junior, Jugendleiter Ralf Eckert, Schriftführer Armin Bühler, Kassierer Michael Schmalzried. Die wichtigsten Termine: 8. April Jahreskonzert mit Jugendorchester, 28. Mai Kreistrachtenfest in Urberg, 16. Juli Aufführung eines Kindermusicals durch das Jugendorchester, 1. September Hördöpfelfäscht, 3. Dezember Kirchenkonzert.

