Rickenbach Der Gemeinderat Rickenbach will einen offenen Brief an den Kreistag in Sachen Spital richten

Der Gemeinderat Rickenbach will einen offenen Brief an den Kreistag in Sachen Spital richten

Der Gemeinderat Rickenbach will sich für das Spital Bad Säckingen einsetzen. Einige Mitglieder sprechen deutliche Worte aus.

Rickenbach (psc) Der Rickenbacher Gemeinderat will sich für den Erhalt des Spitals Bad Säckingen einsetzen. Den entsprechenden Antrag stellte Werner Schlachter in der Sitzung am Dienstag. "Das läuft in die falsche Richtung", erklärte er, "wir haben keine Regelversorgung mehr im westlichen Landkreis, es läuft alles schief". Bereits vor acht Wochen hatte Gemeinderätin Martina Lütte dasselbe Anliegen vorgebracht, jetzt erneuerte sie ihre Forderung nach einem offenen Brief des Rickenbacher Gemeinderats an den Kreistag.

Den Einwurf von Bürgermeisterstellvertreter und Sitzungsleiter Hubert Strittmatter, der Kreistag werde am 15. Februar Beschlüsse zum Spital fassen, erwiderte Werner Schlachter so: "Der Landrat ist verpflichtet, die Versorgung aufrechtzuhalten, er ist der Hausherr, nicht die Spitäler Hochrhein GmbH." Bis ein Zentralklinikum entstehe, müsse das Spital in Bad Säckingen erhalten bleiben, forderte er. Schlachter weiter: "Wir zahlen alle Steuern und jetzt wird Bad Säckingen abgezwackt, das geht nicht." Er stellte klar, dass "es auch die Kommunen Geld kosten wird, da dürfen wir uns nicht scheuen, Millionen in die Hand zu nehmen".

Walter Waßmer fügte hinzu: "Es ist nicht richtig, dass auf Kosten der Bevölkerung der Hahn abgedreht und das Bad Säckinger Klinikum kaputt gemacht wird." Auch andere Gemeinderäte stellten sich hinter das Bad Säckinger Spital. Manfred Eckert: "Wir haben zu lange zugeschaut, das Thema geht auch uns etwas an." Andreas Vogt: "Es ist wichtig, dass die zentrale Klinik schnell kommt und bis dahin die Grundversorgung bestehen bleibt." Ebenso Stefanie Schneider: "Die Grundversorgung muss geregelt sein." Schließlich Hubertus Matt: "Es kann nicht sein, dass wir abgewürgt werden. Eine gewisse Grundversorgung muss gewährleistet sein und wenn es 13 Millionen Euro kostet." Über diese, für die Sanierung des Bad Säckinger Spitals vorgesehene Summe, muss der Kreistag nächsten Mittwoch entscheiden. Der Rickenbacher Gemeinderat soll den offenen Brief bis zur März-Sitzung verfasst haben, forderte Martina Lütte.