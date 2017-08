Rickenbach Das Bild des Tages: Tierische Symbiose

Diesen Schnappschuss einer landwirtschaftlichen Idylle machte SÜDKURIER-Leser Volker Albiez aus Willaringen. Das Bild entstand diese Woche beim Biobetrieb Fritz Huber in Bergalingen.

Das ungleiche Duo pflegt eine innige Freundschaft, oder man könnte es auch eine Interessensgemeinschaft nennen. Die Ziege darf auf den Rücken der Kuh, kommt so an höher gelegene Futterquellen wie beispielsweise Blätter und Äste. Und der Kuh wird in diesem Zug der Rücken massiert. Massierte Kühe kennen wir ja aus der Werbung für französische Milchprodukte. Fritz Huber ist allerdings cleverer als seine französischen Kollegen, er hat dafür gleich die Ziege angestellt. Ganz findige Idee.

Bild: Volker Albiez