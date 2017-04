Rickenbach DRK-Seniorennachmittag: Kurzweiliges und heiteres Programm kommt an

DRK-Seniorennachmittag: Kurzweiliges und heiteres Programm kommt an

DRK-Seniorennachmittag lockt mehr als 100 Besucher in die Gemeindehalle in Willaringen. Gäste schwingen auch das Tanzbein.

Willaringen (csi) Zum DRK-Seniorennachmittag konnte der Vorsitzende des Ortsverein Rickenbach und Bürgermeister Dietmar Zäpernik am Dienstag rund 100 Senioren in der Gemeindehalle in Willaringen begrüßen. Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm erwartete die Besucher.

Tänze aus Spanien, Bayern und einen Frühlingstanz hatte die DRK-Tanzgrupe unter Leitung von Hannelore Albiez vorbereitet. Aber auch die Gäste konnten bei Mitmachtänzen aus Serbien und Frankreich das Tanzbein schwingen.

Mit humoriger Lyrik aus eigener Feder sorgte Luzia Phillip in gewohnt bewährter Weise für Unterhaltung. Und Liedermacher und Dichter Georg Franz Albiez sorgte mit Liedern und Gedichten in alemannischer Mundart für viele Lacher. Die Gäste waren von den Vorträgen hell auf begeistert.

Traditionell wurden auch die ältesten Gäste der DRK-Veranstaltung ausgezeichnet. Auguste Wiedenmann, die mit ihren 96 Jahren noch immer regelmäßig die Seniorengymnasik des DRK besucht, Josefine Peduzzi (92) und Frieda Hoffmann (89) erhielten jeweils eine Flasche Wein.

Zahlreiche Aktive des DRK-Ortsvereins bemühten sich an diesem Nachmittag liebevoll um die Gäste in der Gemeindehalle.