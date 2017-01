Rickenbach Claudia Rummler aus Rickenbach ist neue Prädikantin am Hochrhein

Mit der Tätigkeit ist die 46-Jährige eine von drei Vertretungen für Pfarrer im evangelischen Kirchenbezirk Hochrhein-Waldshut – kann somit Gottesdienste abhalten und das Abendmahl durchführen. Besonders wünscht sie sich mehr ehrenamtliches Engagement der jüngeren Generationen – nicht nur in der Kirche

Rickenbach – Claudia Rummler aus Rickenbach-Rüttehof ist eine von drei Frauen, die seit Dezember 2016 als neue Prädikantinnen im evangelischen Kirchenbezirk Hochrhein-Waldshut tätig sind. Nach dem so genannten Kolloquium als Abschluss verschiedener Kurse fand am 18. Dezember für Claudia Rummler der Einführungsgottesdienst statt. Schon früh befasste sich die 46-Jährige mit dem kirchlichen Ehrenamt.

Eine Prädikantin aus Binzen blieb ihr seit ihrer Konfirmationszeit in guter Erinnerung, wie Claudia Rummler im Gespräch mit dem SÜDKURIER erzählt. Den letzten "Schupps" erhielt sie aus der Zeitung, wo von einer neuen Prädikantin aus Wehr berichtet wurde: "Der Impuls bei mir kam aber vom Herzen her", erklärt Rummler. Nach einem Jahr Ausbildung in Wochenendseminaren, die Lesungen, liturgische Übungen, Predigten und das Abendmahl beinhalten, ist Claudia Rummler nun prädestiniert, Gottesdienste mit Predigt und Abendmahl zu halten: "Die Prädikanten sind eine Art Wanderprediger als Vertretung für den Pfarrer", erklärt Claudia Rummler die Bedeutung ihrer Tätigkeit. Nach Teilnahme an weiteren Kursen besteht für sie die Möglichkeit, auch bei Taufen, Beerdigungen und Hochzeiten den Pfarrer zu vertreten.

Diesen Schritt möchte Claudia Rummler aber derzeit noch nicht gehen. Sie hat sich zunächst zum Ziel gesetzt, monatlich einen Gottesdienst abzuhalten. Die Vorbereitung, etwa für eine Predigt, sei sehr zeitaufwendig. Es gäbe zwar Lesepredigten aus dem Internet als Vorgabe, aber Claudia Rummler möchte ihre Gedanken und Ideen selbst formulieren: "Nach Möglichkeit schreibe ich meine Predigten selbst", sagt die Prädikantin.

Den Sinn ihrer Tätigkeit als Vertretung für den Pfarrer, auch und gerade beim Predigen, sieht Claudia Rummler ganz pragmatisch: "Das was ich im Gottesdienst predigen möchte, ist zumeist aus dem Leben gegriffen, und nicht so hoch theologisch". Die Prädikantin über ihre neue Aufgabe: "Die Arbeit macht mir viel Spaß und es kommt auch etwas zurück." Schon in den Jahren zuvor engagierte sich Claudia Rummler ehrenamtlich im evangelischen Kirchenbezirk mit den Gemeinden Murg Herrischried und Rickenbach, etwa bei Krippenspielen, Familiengottesdiensten und Frauenabenden. Nach ihrem persönlichen Wunsch für die Zukunft gefragt, antwortete Claudia Rummler spontan: "Ich möchte, das die Christen konfessionsübergreifend zusammenarbeiten. Die Kirche sollte das Verbindende sehen." Für Menschen, die sich aus unterschiedlichen Gründen von der Kirche abgewendet haben, hat sie auch einen guten Rat. Diese Menschen sollten die Beziehung und den Glauben zu Gott nicht abbrechen: "Jeder kann auch ohne Institution eine Beziehung zu Gott haben!" Claudia Rummlers Bitte zum Abschluss des Gespräches: mehr ehrenamtliches Engagement der jungen Generation, auch in der Kirche.

Zur Person

Claudia Rummler wurde 1970 in Weil am Rhein geboren. Sie wuchs in Binzen auf, bevor sie 1998 nach Rüttehof zog, und im Hotzenwald eine neue Heimat fand. Claudia Rummler ist verheiratet und hat einen Sohn. Sie ist gelernte Krankenschwester und arbeitet derzeit in einem Altersheim in der Schweiz.