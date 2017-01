Rickenbach Chor des Gesangvereins Hotzenwald Rickenbach bewältigt Herausforderungen

Der Gesangverein Hotzenwald Rickenbach zieht bei seiner Jahreshauptversammlung eine positive Bilanz seiner Aktivitäten.

Mehrere Herausforderungen hatte das Chörle des Gesangvereins Hotzenwald Rickenbach im vergangenen Jahr zu bewältigen, unter anderem die Mitwirkung bei der Uraufführung der von Dirigent Markus Tannenholz komponierten "Brückenmesse". Aber auch für den Männerchor und den gemischten Chor standen einige große Auftritte auf dem Jahresprogramm. In der Jahreshauptversammlung am Donnerstag wurde Peter Ücker für 60 Jahre aktives Singen geehrt.

Unter dem Dach des Gesangvereins Hotzenwald Rickenbach sind drei Chöre vereint: Der Männerchor, der gemischte Chor und das Chörle. Für das Chörle war das vergangen Jahr in musikalischer Hinsicht ein ganz besonderes. Dirigent Markus Tannenholz hatte eine Messe in lateinischer Sprache komponiert, die von fünf Chören, unter anderem dem Chörle, mit insgesamt rund 100 Sängern und 50 Instrumentalisten im November in schweizerischen Möhlin uraufgefürt wurde. Eine "total neue Herausforderung", wie Tannenholz sagte, nicht zuletzt, da die Messe achtstimmig komponiert wurde und bei einigen Proben des Chörles für die eine oder andere Stimme nur ein Sänger zur Verfügung stand. Auch das Konzert anlässlich der Eröffnung der Erdmannshöhle in Hasel erwies sich nicht nur in akustischer Hinsicht als nicht ganz einfach, die Sänger hatten auch mit dem von der Decke der Höhle tropfendem Wasser zu kämpfern. "Es gibt fast nichts, was ich dem Chor nicht angetan habe", so Tannenholz rückblickend und mit, wie er weiter sagte, Dankbarkeit im Herzen. Auf dem Programm des Chörles stand zudem ein Auftritt bei einem Kirchenkonzert in Laufenburg gemeinsam mit einem Blechbläserensemble.

Höhepunkt des vergangenen Jahres für Männerchor und gemischten Chor war das Jahreskonzert im Sommer unter dem Motto "Musik ist Trumpf" ein gelungener Konzertabend. Gemeinsam mit dem Männerchor Wehr standen für die Rickenbacher Männer zudem zwei Konzerte in Willaringen und Wehr an. Man habe den Auftrag, die Menschen mit Gesang zu erfreuen, mehr als erfüllt und schöne Literatur aufgeführt, so das Fazit der Leiterin beider Chöre,Claudia Moser, was auch Bürgermeisterstellvertreter Hubert Strittmatter bestätigte. Die Dirigentin lobte zudem die gute Harmonie in den Chören. Allerdings habe man, bedauerte sie, wie viele Chöre mit Mitgliederschwund zu kämpfen, neue Sänger sind daher herzlich willkommen.

In diesem Jahr wird das Chörle 25 Jahre alt, aus diesem Anlass ist ein Jubiäumskonzert in Form eines Werkstattkonzertes geplant, auch ein Auftritt bei einem Schlossparkkonzert in Bad Säckingen steht an. Für das gemeinsame Jahreskonzert von gemischtem Chor und Männerchor am Sonntag, 25. Juni, werden noch Gastsänger gesucht. Geplant ist ferner die Anschaffung eines neuen Klavieres, hier hofft man auf einen Beitrag der Gemeinde.

Für 60-jährige Mitgliedschaft wurde Peter Ücker vereinsintern geehrt, auch eine Ehrung durch den Chorverband ist geplant.

Der Gesangverein

Der Gesangverein Hotzenwald Rickenbach wurde 1922 als Männerchor gegründet. Dem Männerchor (Liedgut: Traditionelle Männerchorliteratur) gehören 14 Sänger an, dem gemischen Chor (Liedgut: Traditionelle Literatur, Evergreens) 26 Sängerinnen und Sänger. Das Chörle mit seinen derzeit 16 Sängern wurde 1992 gegründet. Zu Liedgut gehören Gospels, Spirituals, Pop und Hits.

Gesangverein im Internet: www.gesangverein-hotzenwald.de