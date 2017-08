Rickenbach Café Zartbitter geht in Sommerpause

Café Zartbitter geht in Sommerpause

Das Integrations-Café Zartbitter in Rickenbach macht von 11. bis 30. September eine Sommerpause. Der Caritasverband Hochrhein als Betreiber spricht von einer "überwältigenden Nachfrage" und will jetzt Kräfte für neue Ideen sammeln.

Rickenbach – Das Café Zartbitter in Rickenbach macht Sommerpause und "schnauft durch", wie es in einer Pressemitteilung des Caritasverbandes Hochrheins heißt. Überwältigt von der großen Nachfrage seit Oktober 2016 sei es nun an der Zeit, eine Sommerpause einzulegen, Kräfte zu sammeln und gemeinsam den Start ins zweite Jahr vorzubereiten.

Der Erfolg bestätigt laut Caritasverband das Konzept des Cafés Zartbitter, in der Mitte von Rickenbach ein „Dorf-Café“ zu etablieren. Die Nachfrage aus der Bevölkerung übertraf von Anfang an die Erwartungen und stieg entschieden schneller, als mit der Eröffnung erhofft. Allein um die 4000 Torten gingen bis Ende Juli 2017 über die Theke. Neben den Backwaren gab und gibt es zudem im Sommer Eis und in der kühleren Zeit Pralinen, sowie verschiedene Frühstücksangebote.

Martin Riegraf, Vorsitzender des Caritasverbands Hochrhein, ist dankbar für das große Engagement aller Mitarbeiter: „Ohne unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten wir einen solchen Start nicht geschafft. Nun gilt es, auf diesem aufzubauen.“ Damit die Mitarbeiter auch einmal durchatmen und ihren Jahresurlaub nehmen können, geht das Café Zartbitter vom 11. bis 30. September in eine Sommerpause. Diese Pause soll gleichzeitig dazu genutzt werden, den Start ins zweite Jahr des Cafés vorzubereiten und notwendige Anpassungen vorzunehmen. So soll laut Caritasverband auch nochmals das Gespräch mit dem Landkreis zum ursprünglich geplanten Einbezug von Flüchtlingen gesucht und die Anerkennung als Ausbildungsbetrieb abgeklärt werden.

Bereits im Vorfeld der Sommerpause wird ab 9. August das Angebot umgestellt, da das Konditorenangebot nochmals neu abgestimmt werden muss. Neben einer reduzierten Tortenauswahl werden dann saisonale Blechkuchen angeboten. Zudem werden die Öffnungszeiten deshalb auf Mittwoch bis Freitag, von 6.30 bis 13.30 Uhr und Samstag bis Sonntag 7 bis 13.30 Uhr verkürzt. Die beliebten Frühstücksangebote bleiben weiter bestehen.